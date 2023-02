Golfista Olesen v Bangkoku potvrdil, že ve finále vedení jen tak neztrácí

Dánský golfista Thorbjörn Olesen vyhrál turnaj evropské série DP World Tour v Bangkoku a vybojoval na okruhu sedmé vítězství. V šesti případech se mu to podařilo poté, co šel do posledního kola v pozici průběžného lídra. Turnaj Thailand Classic ovládl suverénně s náskokem čtyř ran před německým hráčem Yannikem Paulem.

Foto: Planetsport Dánský golfista Thorbjörn Olesen.Foto : Planetsport

Článek Třiatřicetiletý Olesen vedl po třech kolech o dvě rány a do finálového dne vstoupil dvěma birdie, dokonce třikrát za sebou pak pokořil o ránu par ještě na jamkách 13 až 15. "Dnes to šlo opravdu velmi dobře. Cítil jsem, že to mám pod kontrolou, a golf jsem si užil," pochvaloval si Olesen, který za celý turnaj zahrál jen tři bogey, ale v závěrečných dvou kolech žádné. Na DP World Tour se dočkal prvního vítězství v Asii a triumf oslavil devět měsíců po předchozím vítězství na British Masters. Ze 127. místa světového žebříčku se díky tomu po třech letech vrátí do první stovky. Nevýše byl v dubnu 2013 třiatřicátý. Golfový turnaj Thailand Classic evropské série DP World Tour v Bangkoku (par 72, dotace 2 miliony dolarů): 1. Olesen (Dán.) 264 (67+67+64+66) 2. Paul 268 (65+69+66+68) 3. Knappe (oba Něm.) 270 (65+69+69+67) Luiten (Niz.) 270 (69+67+65+69) 5. Cabrera (Šp.) 271 (66+65+72+68) Hojgaard (Dán.) 271 (70+66+64+71) Rozner (Fr.) 271 (67+69+69+66). Golf Golfistka Spilková je před závěrečným kolem turnaje v Džiddě na 31. pozici

