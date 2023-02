Golfista Strydom poslechl manželku a mohl se radovat z triumfu v Singapuru

"Ani nevím, jestli mám momentálně nějaké pocity. Po Rás al-Chajma jsem chtěl jet domů a trénovat švih, protože mi vůbec nešel. Manželka říkala, ať to zkusím, že to třeba zrovna bude můj týden. S trenérem jsme dřeli na tom, abych získal zpátky ten správný švih. Pořád nevím, jak se to tenhle týden semlelo," řekl osmatřicetiletý golfista, který v prosinci překvapil premiérovým vítězstvím na evropském okruhu na domácím turnaji Alfred Dunhill Championship.