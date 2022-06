Golfistka Kordová si na US Open polepšila na 14. místo

"Mám za sebou spoustu procedur a postupně to zužujeme. Chce to čas," uvedla Kangová, která figuruje na 59. místě těsně nad hranicí cutu. Vítězka šesti turnajů LPGA na začátku sezony odstoupila ze dvou akcí kvůli bolestem zad, ale netuší, zda to s nádorem souviselo. "Nechtěla jsem o tom mluvit, ale dostalo se to ven. Je toho víc. Jenom fakt nechci rozebírat detaily o tom, co se děje v mých zádech," prohlásila