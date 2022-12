Golfistka Kousková obsadila na Australian Open 22. místo

"Poslední kolo bylo v těžkých podmínkách a na pár jamkách se mi bohužel nepovedlo poprat se silným větrem a zapsala jsem vyšší skóre. Odnáším si každopádně do dalšího roku jen to pozitivní," uvedla Kousková, která se dostala na turnaj díky vítězství v celkovém hodnocení druhé nejvyšší evropské série LETAS.

Parádní tečkou za turnajem i celou sezonou byla pro Kouskovou 18. jamka, kde se její přihrávka do greenu z 80 metrů otřela o jamku a česká hráčka si vysloužila nadšené ovace diváků. "Poslední jamka před bouřlivým domácím prostředím byla něčím, co chci a věřím, že budu zažívat co nejčastěji," řekla Kousková, která zakončila turnaj birdie.