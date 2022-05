Golfistka Melecká obsadila na turnaji LET v Austrálii 27. místo

Třetí Češka Kristýna Napoleaová, která letos na akcích LET zazářila druhým místem v Saúdské Arábii a devátým v Jihoafrické republice, po pokaženém úvodu turnaje do víkendových bojů těsně neprošla.

"Začala jsem asi nejlépe, co to šlo. Na prvních třech jamkách jsem zahrála birdie, což mě neuvěřitelně nakoplo," konstatovala v tiskové zprávě pro média Melecká. V Austrálii si pak připsala nejlepší umístění v probíhající ročníku LET. "Přestože bylo třetí kolo z mé strany slabší, tak hodnotím turnaj opravdu pozitivně," dodala česká hráčka. Dobře ví, že nebýt jednodenního výpadku, mohla si připsat ještě větší úspěch.