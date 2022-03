Golfistka Spilková z prvního turnaje na Epson Tour odstoupila

Po prvním kole měla Spilková v očích při rozhovoru pro web soutěže slzy, které ale nezpůsobil její zdravotní stav. Důvodem byl válečný stav a umírající lidé na Ukrajině. "Těžko se mi o tom mluví. V Česku žije hodně Ukrajinců, a co se děje, není daleko od mojí země. Důležitá je svoboda a nezávislost. To chtějí, nic víc. Všichni si to zasloužíme. Ukrajina. Každý," řekla Spilková.