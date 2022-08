Golfové turnaje na OH 2024 v Paříži se budou hrát na hřišti Le Golf National

Golfové turnaje olympijských her v Paříži se budou hrát od 1. do 10. srpna 2024 na hřišti Le Golf National na jihozápadě od centra francouzské metropole. Dva roky před startem ženského turnaje to oznámili na twitteru pořadatelé.

Foto: Paul Childs, Reuters Henrik Stenson na hřišti Le Golf National.Foto : Paul Childs, Reuters

Hřiště Le Golf National je od svého otevření v roce 1990 až na výjimky každoročním dějištěm turnaje Open de France, jenž je součástí evropské tour. V roce 2018 se tam konal prestižní Ryder Cup.

