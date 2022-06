Devětadvacetiletá hráčka uvedla, že vynechá nadcházející čtyři turnaje včetně majoru PGA Championship, který v roce 2017 vyhrála. "Pro mě jako bývalou šampionku to nebylo snadné rozhodnutí. Ale jestli jsem si něco vzala z účasti na US Open, kde jsem nebyla fit, tak to, že chci soutěžit, ne se jen zúčastnit. Nějaký čas to potrvá, než budu zase stoprocentní," uvedla Kangová na sociální síti.