Koepka jako první golfista slaví druhý titul v sérii LIV

"S tímhle jít do příštího týdne, to je přesně to, co člověk potřebuje," řekl Koepka s výhledem na nadcházející Masters v Augustě, kde bude usilovat o premiérový triumf. Nejlépe byl na prvním majoru sezony druhý v roce 2019, ve sbírce má ale po dvou titulech z US Open a PGA Championship a dohromady celkem osm trofejí z PGA Tour.