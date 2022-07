McIlroy a Hovland vedou před posledním kolem The Open

Do čela golfového turnaje The Open se po třetím kole dostali vítěz čtyř majorů Rory McIlroy ze Severního Irska a Nor Viktor Hovland. Oba mají skóre 16 ran pod par a vedou o čtyři údery před Australanem Cameronem Smithem, který přišel o pozici lídra, a Američanem Cameronem Youngem.

Foto: Paul Childs, Reuters Severní Ir Rory McIlroy (vlevo) a Nor Viktor Hovland.Foto : Paul Childs, Reuters

Článek McIlroy i Hovland dnes obešli kolo na slavném hřišti Old Course ve skotském St. Andrews na 66 ran. Severoirský hráč nadchl fanoušky eaglem na desáté jamce a může pomýšlet na druhý triumf na britském majoru, který vyhrál před osmi lety. Hovland má ve 24 letech na kontě tři tituly z PGA Tour, ale na majoru byl dosud nejlépe dvanáctý. Na pátém místě figuruje světová jednička Američan Scottie Scheffler, který ztrácí na čelo pět ran. The Open Championship, britský golfový turnaj kategorie major v St. Andrews (par 72, dotace 14 mil. dolarů) - po 3. kole: 1. McIlroy (Sev. Ir.) 200 (66+68+66) Hovland (Nor.) 200 (68+66+66) 3. Smith (Austr.) 204 (67+64+73) Young (USA) 204 (64+69+71) Kim Si-u (Korea) 205 (69+69+67) Scheffler 205 (68+68+69) 7. D. Johnson (oba USA) 206 (68+67+71) Golf Woods neprošel na The Open cutem, diváci mu bouřlivě tleskali, vede Smith

