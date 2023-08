Mickelson dal podle známého gamblera do sportovních sázek přes miliardu dolarů

Přes miliardu dolarů údajně vložil hvězdný americký golfista Phil Mickelson během více než třiceti let do sportovních sázek. Ve své životopisné knize to tvrdí profesionální hazardní hráč Billy Walters. Vítěz šesti turnajů kategorie major Mickelson se podle časopisu Golfweek odmítl k jeho tvrzením vyjádřit.

Foto: Vincent Carchietta, Reuters Americký golfista Phil Mickelson.

Článek V roce 2012 si Mickelson podle Walterse chtěl vsadit 400.000 dolarů na vítězství Američanů v Ryder Cupu, i když byl členem týmu. Sázku mu ale prý rozmluvili. "Letos si konečně vsadit může, protože hrát nebude," rýpl si do Mickelsona druhý hráč světa Rory McIlroy ze Severního Irska, když se ho na informace z knihy zeptali novináři během turnaje FedEx St. Jude Championship v Memphisu. McIlroy americkou hvězdu v minulých měsících často kritizoval stejně jako další hráče, kteří se rozhodl přejít z tradičního okruhu PGA do nového seriálu LIV Golf financovaného Saúdskou Arábií. Walters je známým gamblerem, kterého poslal soud v roce 2017 na pět let do vězení za podvody a finanční machinace. Některé důvěrné obchodní informace prozradil podle agentury Reuters i Mickelsonovi, který pak nakoupil akcie za 913.000 dolarů. Komise pro cenné papíry pak golfové hvězdě nařídila zaplatit milion dolarů. Walters se dostal z vězení v roce 2020 díky svému věku (tehdy 73 let), aby nebyl vystaven hrozbě nákazy koronavirem. Mickelson během vyšetřování případu FBI řekl, že o zneužití důvěrných informací při obchodování nevěděl. K soudu však ve prospěch Walterse vypovídat nepřišel. Golf Davidson Spilková si na British Open zahraje i finálová kola

Reklama