Na golfovém Czech Ladies Open v Berouně si opět zahraje kompletní domácí elita

Na turnaji v Berouně bude startovat 132 hráček z celého světa. "Mělo by hrát 14 až 15 českých hráček, pravděpodobně to bude devět profesionálek a následně čtyři až pět nejlepších amatérek, které nominuje Česká golfová federace. A domácí Royal Beroun Golf Club má právo nasadit svou členku a nejšikovnější hráčku," řekl na tiskové konferenci Luboš Koželuh, promotér turnaje a majitel společnosti Premier Sports.

Česká jednička Spilková loni v Berouně obsadila dělené druhé místo o jeden úder za Melichovou, jež senzačně zvítězila ještě v roli amatérky. "Tento ročník bude speciální, protože budu přemýšlet o nejvyšších příčkách. Těším se, mám dobře rozehráno a cítím se dobře. Hřiště bylo minulý rok krásně připravené, věřím, že letos bude ještě o trošku lepší," uvedla osmadvacetiletá Spilková, vítězka dvou turnajů LET a aktuálně jedenáctá žena sezonního žebříčku elitního evropského okruhu.

Kousková loni ovládla druhou nejvyšší kontinentální sérii LET Access, předtím v Berouně skončila na dělené třinácté příčce. "Beroun je mému srdci blízký. Pokaždé jsem tam dokázala zlepšit výsledek z předchozího roku, takže bych na to ráda navázala i letos. Jsem v jiné pozici, poprvé budu startovat díky své kartě na Ladies European Tour jako právoplatná členka. Už ten pocit by mohl být příznivý," konstatovala třiadvacetiletá golfistka.