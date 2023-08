Setkání na golfu. Rulík a spol. měli pohovory s hráči z NHL. Ústřední téma: MS v Praze

„Hlavním výstupem z mítinků ale bylo, že všem hráčům přejeme povedenou sezonu bez zranění a úspěch v play off NHL. Prioritou je NHL a to od nás zaznělo během každého rozhovoru. Nicméně už z toho počtu, v jakém jsme se sešli, bylo vidět, že kluci vnímají sezonu jako výjimečnou. Byť je to ještě daleko, tak můžu říct, že bylo cítit, že pokud by klukům sezona nevyšla podle představ a jejich tým by v play off NHL neuspěl, budou mít velký zájem reprezentovat. V kontaktu s hráči budeme i v průběhu sezony, ale jsem strašně rád, že se takovéto setkání povedlo uspořádat a že jsme takříkajíc spojili příjemné s užitečným," řekl Nedvěd.