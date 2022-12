Norský golfista Hovland obhájil jako první po Woodsovi titul v Albany

Do závěrečného kola vstupoval s vedením o tři rány. Předvedl pět birdie, ale také dvě bogey na třináctce a osmnáctce, čímž dal šanci Schefflerovi. "Bylo to nervóznější, než to být mělo. Když vedete o dvě rány, je to to poslední, co byste chtěli," řekl Hovland k bogey na poslední jamce.