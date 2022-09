Spilková po triumfu v Irsku vyletěla v žebříčku o 130 míst a je nejvýš v kariéře

Posun zaznamenala také česká dvojka Sára Kousková, která poskočila o 17 míst na 292. pozici. Kousková o víkendu obsadila třetí místo na turnaji druhé nejvyšší evropské série LET Access v Hertfordshire a dostala se do čela celoročního žebříčku Order of Merit. Díky letošním výsledkům má jistou účast na elitní Ladies European Tour v příští sezoně.