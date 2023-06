Světový golf se opět sjednotí

"Oni (LIV) si šli svou cestou, my jsme si šli svou cestou... a když pak do toho člověk nahlédne, tak zjistí, že všechno to napětí není dobré. Máme zodpovědnost za naši Tour a hru jako takovou a vycítili jsme, že nastal správný čas to prodiskutovat," řekl agentuře AP Monahan.