Vítěz dvou golfových majorů byl po dvou letech propuštěn z vězení, odsouzen byl za domácí násilí

Vítěze US Open z roku 2007 i Masters 2009 soud poslal do vězení za vyhrožování a obtěžování Manaové, která byla jeho partnerkou v letech 2016 až 2018. V listopadu 2022 byl odsouzen za stejné činy, kterých se dopustil na své další z bývalých přítelkyň Escuderové.

Během vyšetřování Cabrera v roce 2020 odcestoval do Spojených států, aniž by informoval místní úřady a provincie Cordoba požádala o mezinárodní zatykač. Golfista se vrátil do Brazílie, kde byl v lednu 2021 zatčen a poté vydán do Argentiny. Cabrera se přiznal, soud mu dal souhrnný nepodmíněný trest na tři roky a 10 měsíců. Torresová Manaová a Escuderová s jeho podmínečným propuštěním souhlasily.