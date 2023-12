Pohádka pokračuje, jásá Malá a těší se na boj o olympiádu. Sen se trenérovi nesplnil

Když Češky schytaly na závěr základní skupiny rychtu o třináct gólů s Nizozemskem, postup do čtvrtfinále mistrovství světa, což se reprezentantkám doposud povedlo pouze jednou, předpovídal málokdo. „Do šampionátu jsme šly jako outsider. Tohle nikdo nečekal,“ líčila 29letá Malá, která jako jedna z pěti hráček současného výběru pamatuje historický úspěch zpřed šesti let.

Postup mezi nejlepší osmičku má navíc další velmi podstatný bonus, o kterém se vlastně moc nemluvilo. Poprvé v historii se české házenkářky probojovaly do olympijské kvalifikace. „Hráčky se na to nesoustředily. Kdybych to před nimi vytáhl, mohlo by to svázat,“ mínil Dahl.