ANALÝZA: Tři favorité. Nejvíce posílila Kometa, Plzeň musí sázet na mládí

HC Oceláři Třinec

Třinec bude útočit na pátý titul v řadě, což se v samostatné české lize podařilo jen Vsetínu. Oceláři jsou nepříjemní především svým zarputilým stylem v play off. Navíc mají velkou sílu v útoku. Martin Růžička stále patří mezi nejlepší hráče a platný je především na přesilových hrách, kde má obrovský vliv na třineckou hru. Stejným příkladem je i Marko Daňo, v analytických datech jeden z nejlepších útočníků loňské sezony a také nejlepší střelec (29 branek).

Oceláři navíc posílili o Richarda Pánika, hráče s bohatými zkušenostmi z NHL (521 zápasů). Dobře funguje také třinecká defenziva, do které se po nepovedené sezoně v Kometě vrací Tomáš Kundrátek. Před svým odchodem do Brna patřil mezi nejlepší beky Ocelářů a na tyto výkony bude chtít navázat.

Z odchodů bude Třinec nejvíce bolet Tomáš Marcinko. Slovenský útočník se řadí k nejlepším hráčům na brankovišti v celé lize. Po devíti letech se s Třincem rozloučil také obránce Milan Doudera. Loni sice posbíral jen 12 bodů (2+10), ale zlepšil se v defenzivě. Společně s Martinem Marinčinem odebíral nejčastěji puky na obranné modré čáře, nebo soupeře nutil jen k nahazování kotoučů.

Třinec by na papíře mohl být ještě silnější než loni. Připravit Oceláře o pátý mistrovský titul nebude snadné. Slezané budou patřit do úzkého okruhu favoritů.

Příchody Tomáš Kundrátek (Brno), Kamil Walega (Liptovský Mikuláš/SR), Viliam Čacho (Trenčín/SR), Richard Nedomlel (Mountfield HK), Richard Pánik (Lausanne/Švýc.), Adam Polášek (Sparta) Odchody Jan Jaroměřský (Tychy/Pol.), Milan Doudera (Č. Budějovice), Lukáš Kaňák, Tomáš Marcinko, Jan Zahradníček (všichni Brno), Aron Chmielewski (Olomouc), Erik Hrňa (Vsetín), Vladimír Roth (Ferencváros/Maď.), Karlis Čukste (Brynäs/Švéd.), Samuel Buček (Nitra/SR)

Mountfield HK

Finalista loňské sezony musel největší trable řešit v defenzivě, která je jinak silnou stránkou Východočechů. Kvůli dopingu nezasáhne do hry Kanaďan Graeme McCormack, který byl společně s krajanem Jérémiem Blainem nejlepším obráncem Mountfieldu v loňské sezoně. Jeho 22 bodů se pokusí nahradit Tomáš Pavelka (ve Finsku 2+6) a Ralfs Freibergs (2+12), kteří shodou okolností dohromady v minulé sezoně posbírali rovněž 22 bodů.

Polepšit by si Hradečtí měli v brance. Spoleh je na Fina Henriho Kiviaha, který loni v základní části předčil Jana Růžičku. Tomu loňská sezona nevyšla, patřil k nejhorším brankářům soutěže (podle analytických dat inkasoval 13,4 branky nad očekávání, druhý nejhorší výsledek v lize). A protože Matěj Machovský si vybral nabídku Vítkovic, sáhl Hradec po navrátilci z Finska Patriku Bartošákovi.

Před odchodem z extraligy patřil Bartošák mezi nejlepší brankáře. Slušná čísla držel i v dalších evropských soutěžích. Loni měl ve finském Lahti úspěšnost 91,5 procenta, ale o rok dřív se dostal dokonce na 92,6 procenta. Pokud se vyvaruje excesů mimo led, které ho provázejí, mohl by být klíčovým hráčem Mountfieldu.

Na Hradec může mít vliv, jak dopadne dopingová kauza McCormacka, Martina Štohanzla a Kevina Klímy. Východočechům by teoreticky mohl hrozit i bodový odpočet. I tak by se ale Východočeši měli pohybovat v první polovině tabulky.

Příchody David Šťastný (Ml. Boleslav), Tomáš Pavelka (Lukko/Fin.), Alex Tamáši (Bánská Bystrica/SR), Evan Jasper (Bietigheim/Něm.), Ralfs Freibergs (Litvínov), Patrik Bartošák (Lahti/Fin.) Odchody Jan Růžička (Ml. Boleslav), Lukáš Cingeľ (Brno), Kelly Klíma (Liberec), Richard Nedomlel (Třinec), Matěj Machovský (Vítkovice), Mislav Rosandič (Togliatti/KHL)

HC Dynamo Pardubice

Pardubice mají nabitý kádr a prakticky bez slabin. Proto jsou podle sázkových kanceláří největším adeptem na titul. Dynamu by do karet mohly hrát faktory stojící tak trochu mimo led. Málo změn v kádru by se mohlo rovnat větší souhře i soudržnosti mezi hráči. Ze střídačky je pak bude nově vést Václav Varaďa. Tedy kouč, který zkrátka umí vítězit, což potvrdil třemi tituly s Třincem v roli trenéra.

Jedinou posilou Východočechů se stal Martin Kaut, který už nechtěl pendlovat v zámoří mezi NHL a AHL. Loni odehrál 36 zápasů v NHL s bilancí 4+4 a do Pardubic se vrací s vidinou restartu kariéry. Pokud bude zdravý, mohl by se zařadit po bok Lukáše Sedláka a být stěžejní postavou Dynama. Minimálně v úvodu sezony ale bude kvůli zranění chybět.

Pardubice jsou největším favoritem soutěže a vyhlásily jediný cíl: útok na titul.

Příchody Martin Kaut (San Jose/NHL) Odchody Ondřej Matýs (Plzeň), Dominik Frodl (K. Vary)

HC Vítkovice Ridera

Vítkovice loni patřily k nejlepším defenzivním týmům a změnit by se to nemělo ani po odchodu Patrika Kocha (přes Třinec do Arizony). Obranu vyztužil Stuart Percy, jenž byl loni velice platným bekem při přesilových hrách a celkově při podpoře útoku.

Ztrátou by mohl být odchod brankáře Aleše Stezky, který si svými výkony vysloužil smlouvu v NHL. Stezka byl také vyhlášen nejlepším brankářem extraligy. Těžil však z celkově dobré defenzivy Moravanů. Matěje Machovského každopádně nečeká snadný úkol, aby Stezku v brance nahradil.

Vítkovice si nasadily laťku hodně vysoko. I letos by se měly pohybovat v horní části tabulky a zabojovat o první čtyřku, aby se vyhnuly zrádnému předkolu play off.

Příchody Vojtech Zeleňák (Třinec), Stuart Percy (Č. Budějovice), Jan Káňa (Olomouc), Matěj Machovský (Mountfield HK), Valentin Claireaux (Rouen/Fr.) Odchody Jan Bernovský (K. Vary), Aleš Stezka (Seattle/NHL), Lukáš Krenželok (Poruba), Rostislav Marosz (Spišská Nová Ves/SR), Richard Jarůšek (Kladno)

HC Sparta Praha

Sparta bude tradičně jedním z hlavních aspirantů na titul, a to i přes citelné ztráty v podobě odchodů Davida Tomáška (15+22) či Erika Thorella (8+15). Zejména Tomášek loni patřil k nejlepším útočníkům i hráčům v přechodu do útočného pásma.

Tomáškův odchod Sparta vyřešila návratem Filipa Chlapíka, předloni nejproduktivnějšího hráče extraligy. Silnou stránkou Pražanů bude také obrana. Loni byla třetí nejlepší, a navíc do ní přibyli ještě Vojtěch Mozík s Aaronem Irvingem. Jakub Kovář v brance pak podle analytických modelů patří mezi nejlepší brankáře soutěže. Loni chytil 13,7 gólu nad očekávání, což byl nejlepší výsledek po libereckém Petru Kváčovi.

Sparta přivedla v létě nového trenéra Pavla Grosse. Disponuje navíc silným kádrem a měla by bojovat o nejvyšší příčky.

Příchody Ondřej Najman (Ml. Boleslav), Aaron Irving (Davos/Švýc.), Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Švýc.), Vojtěch Mozík (Rögle/Švéd.), Jani Lajunen (Örebro/Švéd.), Josh Kestner (Lukko/Fin.) Odchody Martin Jandus (Kärpät/Fin.), David Kaše (Litvínov), Gustaf Thorell (Karlskoga/Švéd.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Polášek (Třinec), Erik Thorell (Frölunda/Švéd.), Dominik Simon (Č. Budějovice)

Bílí Tygři Liberec

Liberec patří mezi týmy, které před sezonou nejvíce oslabily. Těžký úkol stojí před Dávidem Hrenákem, jenž má v brance nahradit Petra Kváču. Ten odchytal loni ze všech brankářů vůbec nejvíc minut (2620) a ve všech herních situacích chytil 17,5 branky nad očekávání. V tomto ohledu byl nejlepším brankářem soutěže.

Další citelnou ztrátou je odchod obránce Uvise Balinskise do NHL. Lotyš loni patřil k nejlepším bekům ligy, platný byl také v přesilovkách. Jeho místo teď zřejmě zastoupí Kanaďan TJ Melancon. Ten patří k nejkreativnějším obráncům soutěže, směrem dozadu ale není tak platný jako Balinskis. Zajímavou akvizicí je návrat Ronalda Knota ze zámoří.

Bílí Tygři se budou zřejmě spoléhat na útok. Ten zůstává silný, navíc do něj přibyli Klíma a Hawryluk. Ti ale potřebují výrazně lepší sezonu než loni. To samé platí o Michalu Bulířovi, který naskočil ke 20 zápasům a zapsal v nich 10 bodů (3+7).

Liberečtí by se měli pohybovat v horních patrech tabulky. Musí se ale vypořádat s absencí Kváči a otázkou je, jaký přínos bude mít návrat trenéra Filipa Pešána.

Příchody Kelly Klíma (Mountfield HK), Vojtěch Budík (Plzeň), Dávid Hrenák (Greenville/ECHL), Ian McCoshen (Ässät/Fin.), Ronald Knot (Tucson/AHL), Miroslav Mucha (Michigan/NCAA), Jayce Hawryluk (Utica/AHL) Odchody Petr Kváča (Rögle/Švéd.), Jan Štibingr (Ml. Boleslav), Uvis Balinskis (Florida/NHL), Jan Ordoš (Č. Budějovice), Michael Frolík (Kladno)

HC Kometa Brno

Největší starostí, se kterou se v Brně museli přes léto vypořádat, byl odchod 20gólového střelce Luboše Horkého do Finska. Jeho místo v sestavě by měl zacelit Steve Moses. Čtyřiatřicetiletý Američan v Evropě nejvíce válel v Jokeritu, kde stihl i 36 branek během jedné sezony v KHL.

Mosesova výkonnost oproti dřívějším rokům přeci jen o něco poklesla, loni ale stále zvládl 30 bodů (13+17) ve finské lize. Navíc se vracel po těžkém zranění, protože předloňskou sezonu prakticky celou vynechal kvůli přetržené achilovce.

Kometa měla loni čtvrtou nejhorší obranu ligy. I tady ale výrazně posílila. Přivedla jednoho z nejzajímavějších útočných obránců ligy Alexe Lintuniemiho a bodová produkce se očekává také od Daniela Gazdy, což byl nejlepší bek Chance ligy v loňském ročníku.

Od Komety se očekává, že by mohla prohnat nejlepší celky. Především Tomáš Marcinko by v play off mohl být střelec, po kterém Brňané prahli.

Příchody Martin Kohout, Štěpán Lukeš (oba K. Vary), Lukáš Kaňák, Jan Zahradníček, Tomáš Marcinko (Třinec), Lukáš Cingeľ (Mountfield HK), Daniel Gazda (Zlín), Steve Moses (HPK/Fin.), Alex Lintuniemi (Ml. Boleslav) Odchody Michal Gulaši (Č. Budějovice), Radek Koblížek (KooKoo/Fin.), Tomáš Kundrátek (Třinec), Jan Süss, Marek Hrbas (oba Zlín), Marek Čiliak (Marseille/Fr.), Luboš Horký (Lahti/Fin.)

HC Olomouc

Olomouc měla loni nejhorší útok hned po Mladé Boleslavi (121 branek). O to víc bolí odchod Jana Káni do Vítkovic. Jedenatřicetiletý útočník tři sezony po sobě pokořil hranici deseti vstřelených branek. Skvělý byl také v kontrolovaných vstupech do pásma, kde byl v první třicítce ligy, a přesilových hrách.

Káňu by měl svými schopnostmi nahradit Aron Chmielewski, který na Moravu přichází z Třince. Polský útočník byl v dresu Ocelářů efektivní v přesilovkách, kde patřil do nejlepší třicítky v přepočtu gólů na 60 minut hry.

Jako zajímavý se pak může jevit tah se Zlínem. Oba celky se domluvily na střídavých startech brankářů. Nejlepší gólman Chance ligy Daniel Huf by mohl vypomáhat Moře, zatímco Jakub Sedláček Zlínu.

Kromě Káni ublíží Olomouci také ztráta obránce Tomáše Dujsíka. Hanáci by se měli pohybovat v dolních patrech tabulky a zabojovat o předkolo. Všechno by ale mohl zvrátit případný návrat Davida Krejčího, pokud se opět rozhodne pro Olomouc.

Příchody Jakub Sedláček (Bánská Bystrica/SR), Aron Chmielewski (Třinec), Rok Macuh (Přerov), Jakub Sirota (Maine/NCAA) Odchody Jan Lukáš (SaiPa/Fin.), Jan Káňa (Vítkovice), Tomáš Dujsík (Plzeň)

HC Energie Karlovy Vary

Karlovy Vary byly součástí největšího brankářského přestupu v rámci extraligy. Dominik Frodl si přál větší vytížení a stane se novou jedničkou Západočechů. Ačkoli loni v Pardubicích kryl záda Romanu Willovi, chytil 9,5 branek nad očekávání, což byl šestý nejlepší počin.

Odchod střelce Petra Koblasy do Litvínova by měl vyvážit příchod finského šikuly Iikky Kangasniemiho. Ten měl loni poněkud slabší sezonu na své standardy, přesto získal 28 bodů (5+23).

Největší slabinou Karlových Varů bylo bránění v poslední dvacetiminutovce. Západočeši v ní inkasovali celkem 69 gólů, což byla nejhorší bilance v soutěži. Obrana přitom, až na brankářský post, zůstane letos stejná.

I přes výrazné posílení v brankovišti či udržení reprezentantů Jiřího Černocha a Ondřeje Beránka by se Západočeši měli podle sázkových kanceláří pohybovat v nižších patrech tabulky. Předkolo play off by je ale minout nemělo.

Příchody Jan Bernovský (Vítkovice), Ondřej Procházka (Litoměřice), Iikka Kangasniemi (Lahti/Fin.), Dominik Frodl (Pardubice), Roman Přikryl (Vsetín), Lukas Zetterberg (Västeras/Švéd.) Odchody Petr Koblasa (Litvínov), Martin Kohout, Štěpán Lukeš (oba Brno), Matteo Kočí (Kamloops/WHL), Adam Dybal (Aberdeen/NAHL)

BK Mladá Boleslav

Alfou a omegou Mladé Boleslavi byla loni produktivita. Pouhých 116 vstřelených branek byl vůbec nejhorší výsledek z celé soutěže. Došlo tak k výraznému řezu sestavou. Odešli hráči, na kterých Mladá Boleslav dlouhé roky stála - David Šťastný, Ondřej Najman, Pavel Kousal (už v průběhu sezony) a obránci Pavel Pýcha s Lintuniemim.

Zda se zlepší útok Středočechů, je velká neznámá. Do Mladé Boleslavi se vrací Pavol Skalický, kterému ale poslední sezona v TPS Turku nevyšla (5+8). Když před čtyřmi lety Středočechy opouštěl, měl téměř bod na zápas. Z Finska přichází také vicemistr světa Juhamatti Aaltonen (loni 10+24) a Matti Järvinen (12+16).

Po odchodu Lintuniemiho a Pýchy bude defenziva ležet zejména na Martinu Pláňkovi, který patří k širší špičce v celé extralize. Zajímavé bude sledovat výkony navrátilce ze Švédska Filipa Pyrochty.

Mladá Boleslav kádr obměnila, pokud ji nepotkají stejné problémy jako v loňské sezoně, tedy špatná produktivita, měli by se Středočeši držet kolem poloviny tabulky.

Příchody Filip Suchý (Plzeň), Jan Štibingr (Liberec), Matti Järvinen (HPK/Fin.), Zach Osburn (Michalovce/SR), Jan Růžička (Mountfield HK), Filip Pyrochta (Luleå/Švéd.), Pavol Skalický (TPS/Fin.), Juhamatti Aaltonen (Jukurit/Fin.) Odchody David Štich, Pavel Pýcha, Martin Beránek (všichni Č. Budějovice), Ondřej Najman (Sparta), David Šťastný (Mountfield HK), Mário Lunter (Košice/SR), Alex Lintuniemi (Brno)

HC Verva Litvínov

Litvínov sice v létě opustili důležití hráči, zároveň je ale Severočeši alespoň na papíře zvládli nahradit. Koblasa čtyři sezony po sobě nastřílel v Karlových Varech přes 10 branek za sezonu, ale největšími hvězdami budou bratři David a Ondřej Kašovi. Druhý zmíněný, pokud mu zdraví vydrží, má potenciál patřit k hvězdám celé extraligy.

Loni Ondřej Kaše zapsal v NHL jediný start, celkem jich ale má na kontě 258. David Kaše patří mezi nejkreativnější hráče v lize a hokejisty, kteří v útočném pásmu nahrávají často na střelu (v tom je podle analytických dat lepší než 90 procent všech extraligových útočníků). Těžit by z toho mohli ryzí střelci, například Andrej Kudrna nebo Nicolas Hlava.

Především díky bratrům Kašovým se od Severočechů očekává, že se budou pohybovat alespoň v prostředku tabulky.

Příchody David Kaše (Sparta), Ondřej Kaše (Carolina/NHL), Petr Koblasa (K. Vary), Marek Baránek (Plzeň), Kevin Czuczman (Ilves/Fin.), Liam Kirk (Jukurit/Fin.) Odchody Patrik Zdráhal (Luleå/Švéd.), Šimon Stránský (Ilves/Fin.), Jiří Fronk (Prostějov), Petr Straka (Plzeň), Giorgio Estephan (Jyväskylä/Fin.), Ralfs Freibergs (Mountfield HK)

HC Škoda Plzeň

Plzeň bude spoléhat na mladou a vyrovnanou brankářskou dvojici. Po odchodu Miroslava Svobody do Finska se v brankovišti budou střídat Dominik Pavlát (23) a Samuel Hlavaj (22). Jako už tradičně navíc budou Západočeši nasazovat mladé talenty.

V sestavě by se měli objevit obránci Adam Jiříček (17) a šanci určitě dostane i jeho jmenovec Benák (16). Defenzivní řady přišel vyztužit Tomáš Dujsík. Ti všichni by mohli pomoci Petru Zámorskému, který byl loni jednoznačně nejvytěžovanějším hráčem ligy (v průměru přes 27 minut na zápas).

Negativum Plzně bude naopak odchod reprezentanta Petra Kodýtka do finského Ilvesu. Útok zřejmě bude stát na Finovi Aleksim Rekonenovi, navrátilci z Hradce Jakubu Lvovi a Lukeovi Adamovi, který přišel z německého Staubingu. Za sedm let v nejvyšší německé soutěži se třikrát dostal přes 15 branek.

Sestava Plzně je však celkově velkou neznámou. Podle sázkových kanceláří čeká Západočechy boj o předkolo play off.

Příchody Samuel Hlavaj (Slovan Bratislava/SR), Aleksi Laakso (Ässät/Fin.), Ondřej Matýs (Pardubice), Daniel Malák, Daniel Jansa (oba Prostějov), Tomáš Dujsík (Olomouc), Miroslav Indrák (Kladno), Petr Straka (Litvínov), Luke Adam (Staubing/Něm.) Odchody Miroslav Svoboda (Vaasan/Fin.), Filip Suchý (Ml. Boleslav), Ludwig Blomstrand (Södertälje/Švéd.), Marek Baránek (Litvínov), Petr Kodýtek (Ilves/Fin.), Samuel Bitten (Springfield/AHL), Vojtěch Budík (Liberec)

Banes Motor České Budějovice

Zkušení Milan Gulaš a Lukáš Pech patřili už loni do nejproduktivnější desítky hráčů celé extraligy a ofenziva Budějovic na nich bude stát i letos. Motor ale zvládl přivést i hráče, kteří by je v této činnosti měli podpořit. Adam Kubík sázel branky za Kladno (16), Brant Harris zase za Slovan Bratislava (29). Tito střelci druhého sledu Motoru loni chybli. Změna prostředí by mohla prospět také Janu Ordošovi a Dominiku Simonovi.

Jihočeši doufají, že se jim podařilo vyrovnat s odchodem obránce Stuarta Percyho (7+15). Jeho body by měl v obraně nahradit Milan Doudera (2+12). Od něj si na jihu Čech slibují, že bude sbírat kolem dvaceti bodů, což se mu v minulosti v dresu Třince dařilo. Loni se ale více zaměřil na defenzivu.

Lepší výkony bude Motor potřebovat od své gólmanské jedničky. Dominik Hrachovina loni inkasoval téměř o tři branky více nad očekávání. Více prostoru tak dostával v brance Jan Strmeň, jenž naopak chytil 7,3 gólu nad očekávání a patřil k nejlepším náhradníkům v celé soutěži.

Oproti loňské sezoně Motor posílil, měl by tak zlepšit 13. místo a pohybovat se alespoň v druhé polovině tabulky, tedy od 8. místa níž.

Příchody David Štich, Pavel Pýcha, Martin Beránek (všichni Ml. Boleslav), Michal Gulaši (Brno), Brant Harris (Slovan Bratislava/SR), Jan Ordoš (Liberec), Adam Kubík (Kladno), Milan Doudera (Třinec), Dominik Simon (Sparta) Odchody Jakub Strnad (Kladno), Vojtěch Tomeček (Sokolov), Zdeněk Doležal (Prostějov), Stuart Percy (Vítkovice), Martins Dzierkals (Skellefteå/Švéd.)

Rytíři Kladno

Hlavním problémem Kladna zřejmě zůstane defenziva, což platilo už v minulé sezoně. Rytíři měli nejhorší obranu (179) a také brankáře. Landon Bow inkasoval z rozboru analytických dat 18 branek nad očekávání, což z něj činilo nejhoršího gólmana ligy. Rytři navíc kapitulovali hned 63krát v poslední dvacetiminutovce.

Otázkou bude, jak činnosti obrany prospěje příchod tří nových tváří Karla Klikorky, Tadeáše Hejdy a dvoumetrového Američana Chrise Marteneta. Větší roli by měl dostat talentovaný Jiří Ticháček. Kladno ale musí řešit také útok, který loni vstřelil jen 122 branek a na 40 procentech tref se gólem či asistencí podílel Tomáš Plekanec, který je s úctou k němu zase o rok starší. Po sezoně navíc Rytíře opustil jejich hlavní střelec Adam Kubík.

Nejistá je účast majitele Rytířů Jaromíra Jágra na ledě. Podle slov samotných hráčů sice s týmem chodí trénovat, ale jeho starty se minimálně v úvodu sezony neočekávají. Loni poprvé naskočil až v polovině prosince, a nakonec pomohl v baráži Kladnu k záchraně.

Silnější stránkou Rytířů by mohla být právě zkušenost. Jágr do týmu přivedl navrátilce Michaela Frolíka či Richarda Jarůška. To jsou borci, kteří v minulosti zvládli pravidelně sbírat body. Na tato jména se bude chodit, ale hlavním cílem Kladna bude uniknout z osidel baráže.