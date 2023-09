Nejlepší extraliga za posledních deset let! Kluby samotné vidí tři favority, tip Gulaše překvapí

Anebo třeba České Budějovice, jak by si přál jejich kapitán Milan Gulaš. „Jelikož mě všichni znají, tak řeknu za favorita České Budějovice. Po minulé nepovedené sezoně si přejeme, aby ta nová byla úplně jiná. Udělali jsme plno kroků, aby se nám to podařilo. Moc bych si to přál,“ zmiňuje Gulaš minulý ročník, v němž Motor nepostoupil do play off a až v předposledním kole základní části odvrátil hrozbu baráže.