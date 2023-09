Predikce extraligy: Titul získají Pardubice, tradiční klub nečekaně přijde o play off

1. HC Dynamo Pardubice

Rozpočet 300 milionů korun, s tím prostě Pardubice nemůžou chtít nic jiného než titul. Tenhle tým sice na jaře dostal stopku v semifinále, ale právě proto letos bude ještě silnější. Ne sice jmény, ačkoliv ofenzivu posílil Martin Kaut, ale především zkušeností. Tím, co si všichni hráči v minulé sezoně společně prožili.

Dynamo navíc získalo trenéra, který ví, jak se vyhrává. Václav Varaďa získal s Třincem tři mistrovské tituly v řadě. Teď má obrovskou šanci přidat další. Většina hráčů je totiž v ideálním hokejovém věku. Pardubice mají nejzkušenější tým v soutěži s průměrem přes 28,5 let. Ve městě je po hokeji obrovský hlad, Východočechům tentokrát prvenství neunikne.

2. HC Sparta Praha

Poslední titul v roce 2007, od té doby dvě stříbra, tři bronzy, ale jinak nic. Sparta touží po návratu na výsluní a dělá pro to všechno. S Pavlem Grossem a Miloslavem Hořavou na střídačce by se jí měla vyhnout dlouhotrvající krize jako loni na začátku sezony.

Díky příchodu Chlapíka, Kestnera, Mozíka nebo Irvinga budou Pražané ještě silnější. S přehledem si zajistí přímý postup do čtvrtfinále a proniknou až do souboje o titul. V něm už se může stát cokoliv, ale vysněný Masarykův pohár to pro Spartu spíš nebude.

3. HC Vítkovice Ridera

Když jsme se před sezonou ptali na největší favority soutěže extraligových hvězd, jméno Vítkovic nepadlo snad ani jednou. Ale do nejužší skupiny adeptů na titul je nutné Ostravany zařadit. Loni byli jen kousíček od senzační semifinálové otočky z 0:3 na zápasy proti Hradci. A tahle bitva jim ještě zhořkla, když vyšel na povrch doping ve východočeském celku.

Teď je na samotných hráčích jako Lakatoš, Mueller nebo Krieger, aby hořkost otočili ve zdravé naštvání a pokusili se ještě vylepšit loňskou čtvrtou příčku. Kvalitu na to mají. Do obrany navíc přišel Percy, do útoku Káňa a do brankoviště na Stezkovo místo Matěj Machovský.

4. HC Oceláři Třinec

Třinec už napodobuje vsetínskou dynastii. Pátý titul v řadě? Rozhodně proveditelný úkol. Ještě když se Ocelářům povedlo udržet většinu kádru. Z vítězné kostičky vypadlo pár dílků, trenér Zdeněk Moták však dostal naprosto adekvátní náhrady.

Vrací se Tomáš Kundrátek, přitvrdit přichází Richard Nedomlel. Zkušenosti přináší slovenský šikula Richard Pánik. I když Třinec třeba znovu nebude zářit v základní části, odepsat nejde nikdy. Vítězná mentalita v týmu zůstala, přesto to na další titulovou jízdu stačit nebude. Soupeři jsou totiž silnější o loňskou zkušenost.

5. HC Kometa Brno

Po dvou slavných titulových jízdách Brňané na chvíli ustoupili z popředí. Třikrát v řadě nepřelezli čtvrtfinále. Na tento ročník ovšem poskládali ohromně silný tým. Přišli hned tři hráči, kteří slavili titul s Třincem, především pak dravec před bránu Tomáš Marcinko.

Důležité také bude, jak se ukáže Američan Steve Moses, jenž dokázal nasázet v KHL i 36 gólů na sezonu. To je však už devět let zpátky. Kometa určitě má na to, aby se probojovala mezi nejlepší čtyřku, podle nás se jí to ovšem těsně nepovede.

6. Bílí Tygři Liberec

S návratem Filipa Pešána na střídačku přichází i touha po návratu mezi extraligovou smetánku. Při pohledu na libereckou ofenzivu to nevypadá jako nereálný cíl. Zkušenosti Filippiho, Birnera nebo Bulíře, dravost Flynna s Najmanem, do toho návrat reprezentačního obránce Knota…

Jenže největší otazník u Bílých Tygrů visí nad brankovištěm. Petr Kváča byl nenahraditelnou jistotou, na jeho místo jedničky přišel z třetí zámořské soutěže Slovák Dávid Hrenák. Čeká ho ohromně těžký úkol. Pokud nepřekvapí stabilitou, Severočeši přes čtvrtfinále neprojdou i potřetí za sebou.

7. Mountfield HK

V Hradci tuší, že se jejich sezonu dost ovlivní trest za chycené trio dopingových hříšníků. Jestli se Východočechům budou odečítat body, hrozí tuhý boj o postup do předkola. Obejdou-li se bez bodové penalizace, můžeme je očekávat v horní polovině tabulky.

Mountfield solidně dokázal nahradit odchody i trojici McCormack, Štohanzl a Kevin Klíma, která pravděpodobně dostane minimálně dvouletý distanc. Do obrany přišel z Finska Tomáš Pavelka nebo z Litvínova Lotyš Freibergs. Do útoku pak třeba slovenská naděje Alex Tamáši nebo mladoboleslavský David Šťastný. Na čtvrtfinále to stačit bude.

8. HC Verva Litvínov

Zvučné posily mají pomoct prolomit dlouholeté trápení. Do Litvínova přišel jak Ondřej Kaše z NHL, tak jeho bratr David ze Sparty. Verva angažovala také nejlepšího střelce předloňského mistrovství světa Brita Liama Kirka. Jenže čítá také citelné odchody Šimona Stránského nebo Patrika Zdráhala do Švédska.

Sečteno, podtrženo svěřenci Karla Mlejnka posílili, ale díru do světa nejspíš neudělají. Přesto jim to bude stačit na to, aby poprvé od roku 2017 vybojovali postup do čtvrtfinále play off.

9. HC Energie Karlovy Vary

S novými majiteli a vyššími ambicemi. Karlovy Vary třikrát v řadě vypadly v předkole a před letošní sezonou vyhlásily jasný cíl, útok na čtvrtfinále. Když se to Západočechům podaří, překvapení to nebude. My však tipujeme devátou příčku, kterou obsadili i loni.

Energie každopádně bude kousat, což potvrdila už osmi vítěznými zápasy v řadě v přípravě. Příchodem Dominika Frodla vylepšila brankoviště, v ofenzivě pak vyniká příchod finského šikuly Iikky Kangasniemiho.

10. Banes Motor České Budějovice

Poslední, bronzoví, předposlední. Takhle nevyrovnané je pořadí hokejistů Českých Budějovic po návratu do nejvyšší soutěže. S novým generálním partnerem Jihočeši pravděpodobně nepředvedou propadák, ale ani zázrak.

Motor kádr vylepšil. Vyjma Percyho neodešly žádné stavební kameny. Naopak se vrátil jiný pilíř obrany Pavel Pýcha. Dobře se jeví příchod kanadského útočníka Harrise, na zkoušce se osvědčil také Dominik Simon. Tým však opět bude stát na bodech Milana Gulaše a Lukáše Pecha, kterým je zase o rok víc.

11. BK Mladá Boleslav

Středočeši dlouhodobě dokáží přehrát a přestřílet každého soupeře. Jenže k čemu to je, když neproměňují šance? Loni měli vůbec nejhorší útok v celé extralize, což způsobilo konec trenéra Ladislava Čiháka a příchod Jiřího Kalouse. Ten však tým dovedl jen na desáté místo.

V kabině Mladé Boleslavi byl sice přes léto pořádný průvan, kvalita příchozích hráčů však není o tolik větší než těch odchozích. Bruslaři potřebují, aby Skalický zopakoval životní sezonu a jeho slovenský krajan Lantoši přidal k hokejové kráse i účinnost, jinak jim opět hrozí konec v předkole.

12. HC Olomouc

Zeptejte se v Olomouci, jak mají rádi předsezonní predikce… Ty je většinou odsuzují do extraligových hlubin, ale Kohouti se jim vždy dokáží vzepřít. Čtyřikrát z posledních pěti případů se totiž prokousali do čtvrtfinále. Letošní prognózy hovoří o konci v předkole.

Soupiska Olomouce zůstala téměř beze změn. Citelný je však odchod Tomáše Dujsíka a především produktivního forvarda Jana Káni. Toho by však mohl nahradit polský mistr s Třincem Aron Chmielewski, jenž se skvěle prezentoval už v přípravě. Když by se pro prodloužení kariéry na Hané rozhodl David Krejčí, ambice Olomouce by rapidně vzrostly.

13. HC Škoda Plzeň

Odhadnout, kterému z celků skončí sezona nejdřív a těsně nepronikne do předkola, je složitý úkol. Volba padla možná trochu překvapivě na Plzeň, která vyřazovací fázi nehrála naposledy v roce 2007. Ano, Západočeši jsou sice dlouhodobě oceňováni za to, jak dávají šanci talentům, vždyť mají s průměrem 25,4 let nejmladší kádr v celé extralize.

Na druhou stranu jsou k tomu trochu nuceni nižším rozpočet. A nemůžou očekávat od Jiříčka, Benáka nebo Skoka, tedy věkově stále ještě dorostenců, že budou hned od začátku stoprocentně stačit zkušeným soupeřům. Tyhle klenoty ještě potřebují trochu vybrousit a pak budou v extralize zářit. Zatímco loni Škodovka proklouzla do předkola z posledního místa, letos se jí to už nepoštěstí a za mládí zaplatí krutou daň.

14. Rytíři Kladno

Baráž potřetí v řadě? Na Kladně se toho děsí a rádi by prolomili tuhle kletbu. Jenže stačí se podívat na soupisku a hned je jasné, že Rytíři jsou znovu největším adeptem na poslední příčku. Majitel a stále (nejspíš) aktivní hokejista Jaromír Jágr už ví, jak náročné je skládat kádr, když ještě v polovině dubna netušíte, jakou soutěž budete v příští sezoně hrát.