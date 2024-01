Čerstvý Will zdeptal Tygry. Pro domácí je výsledek až krutý, připustil pardubický kouč Varaďa

Videogalerie ze zápasu Liberec - Pardubice 3:13 SESTŘIH: Bílí Tygři Liberec vs. HC Dynamo Pardubice 1:4 Foto: Sport.cz 0:23 Liberec - Pardubice 0:1 (20. Sedlák) Foto: Sport.cz 0:15 Liberec - Pardubice, zákrok brankáře Willa Foto: Sport.cz 0:23 Liberec - Pardubice 1:1 (31. Rychlovský) Foto: Sport.cz 0:23 Liberec - Pardubice 1:2 (47. Sedlák) Foto: Sport.cz 0:23 Liberec - Pardubice 1:3 (57. Hyka) Foto: Sport.cz 0:23 Liberec - Pardubice 1:4 (59. Cienciala) Foto: Sport.cz

Delší dobu nehrál, na Spenglerově poháru chytal Will jen v prvním zápase proti týmu Ambri-Piotta, z tempa však reprezentační brankář rozhodně nevypadl.

„Podali jsme dobrý výkon, ale ztroskotali jsme na Romanu Willovi, který podal výtečný výkon. V první třetině jsme podle mě úplně v pohodě mohli dát tři čtyři góly, ale Will Pardubice podržel a my jsme si v závěru vůbec nepomohli přesilovkami, což byl kámen úrazu tohoto zápasu,“ lamentoval Jakub Rychlovský. Pouze on coby s osmnácti trefami nejlepší extraligový střelec dokázal 31letého fantoma v brance překonat.

Přihlaste se a sledujte exkluzivní videa z Tipsport extraligy Přihlásit se Liberec - Pardubice 1:1 (31. Rychlovský)Video : Tipsport Extraliga / BPA

„Hezky to sehráli. Na konci přesilovky se tam najednou objevil volný hráč a Kuba si tam výborně odskočil do prázdné brány a dostal puk do hokejky,“ popsal vyrovnávací gól na 1:1 ve druhé třetině Will. Všechny ostatní pokusy Birnera a spol. zneškodnil.

„Výsledek je pro domácí možná až krutý, protože předváděli velmi dobrou hru, nedávali nám moc prostoru, dostávali se do spousty šancí, ale Roman Will nás podržel. V podstatě v celém zápase chytal skvěle a my jsme si počkali na naše příležitosti, a i přes nervózní konec jsme vyhráli. Domácí si možná nějaký ten bod zasloužili,“ ocenil trenér Pardubic Václav Varaďa Willa, jenž naposledy hrál 26. prosince ve Švýcarsku.

„Jsem rád, že jsem chytal po delší době. Připravoval jsem se jako na každý jiný zápas. Někdy je dobré, když od toho člověk odstoupí a může si v hlavě probrat některé věci, co zlepšit, co upravit a pak se člověk i těší, byť já se těším na každý zápas. Někdy se však člověku mentálně uleví, aniž by o tom věděl, a skočí do toho a je čerstvý,“ poznamenal Will.