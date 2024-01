Káňův bodový návrat do Vítkovic, písnička pro Kováře. Ten se doma trefil po třech letech

Návrat na led, kde zkraje sezony krátce působil, si Káňa i díky dvěma bodům za nahrávky mohl užít. „Těšil jsem se sem, ale chtěli jsme více než jen jeden bod,“ říkal útočník, jenž po návratu na do týmu, z něhož před sezonou do Vítkovic odešel, odehrál sedmnáct utkání a v nich vstřelil dva góly a na sedm nahrál.

„Snažil jsme se analyzovat proč mi to tady nevyšlo, ale na nic kloudného jsem nepřišel. Tak jsem to hodil za hlavu a snažím se teď zase pomáhat Olomouci,“ svěřil se Káňa. „Po minulém zápase v Plzni (0:8) jsme rádi, že bereme aspoň bod. Ovšem celou dobu jsme jen dotahovali. Na konci už bylo znát, že nikdo nechce prohrát, ale i tak byly šance,“ popisoval Káňa.

Tu největší, při níž byli domácí velmi blízko třem bodům, měl v 57. minutě Američan Raskob. Americký bek pálil do téměř prázdné branky, brankář Jakub Sedláček proti němu ovšem vytáhl zákrok z říše fantazie. Lapačkou v natažené ruce vytěsnil puk na tyč, odkud se hrací guma odrazila mimo branku. „To byla nádhera, škoda, že jsme pak neurvali ten bod navíc. Po takovém zákroku by si to Sedlo zasloužil,“ řekl Káňa.