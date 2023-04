Berani jsou baráži blíž. Máme malou psychickou výhodu, tvrdí po výhře nad Vsetínem Sedláček

Zlíňané skórovali stejně jako ve druhém vsetínském utkání jako první. „To vždycky pomůže. Je to značná vzpruha. A když jsme přidali druhou branku, už se nám hrálo hodně dobře," liboval si autor vedoucího gólu Pavel Sedláček. „Povedlo se mně propasírovat Žukovovi puk mezi betony," usmíval se.

Trochu jen litoval, že brankář Beranů Huf neopouštěl led s čistým kontem. „V play off je ale důležitá především výhra. Máme teď asi malou psychickou výhodu, avšak do dalšího duelu musíme jít zase stoprocentně koncentrovaní a naplno," věděl Sedláček, který porovnal současnou finálovou sérii první ligy s bojem o titul v roce 2014.

Zlíňané tehdy zdolali Kometu a zvedli mistrovský pohár nad hlavy. „Já byl tenkrát mladý, moc času jsem na ledě nepobyl. Finále se Vsetínem na vyprodaných stadionech je nyní z mého pohledu nejvíc, co jsem kdy hrál. Moc mě těší, že děláme našim divákům zase radost," svěřil se.

Zatímco na ledě byl třetí duel zdaleka nejklidnější, příznivci obou mužstev se ani tentokrát nevyvarovali během zápasu a po něm několika potyček. „Jsou to velká utkání, fanoušci jimi pochopitelně žijí. Ale jakékoliv násilí na hokej rozhodně nepatří," tvrdí rezolutně Horák. Kucharczyk s ním souhlasí. „K takovým vypjatým derby emoce patří, avšak nesmí to být přes čáru. My ovšem těžko můžeme jejich chování ovlivnit," pokrčil rameny.