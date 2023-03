Slavia - Jihlava 2:3 Do předkola play off první ligy vstoupily vítězně Jihlava a Přerov

Hokejisté Jihlavy a Přerova vstoupili úspěšně do předkola play off první ligy. Loňský šampion druhé nejvyšší soutěže Dukla vyhrála v Praze nad Slavií 3:2 a přerovští Zubři zvítězili ve Frýdku-Místku 5:2. Jihlava a Přerov mohou série na dva vítězné zápasy rozhodnout v neděli doma, v pondělí by hostily i případné třetí duely.

Foto: Alena Zapletalová, https://hokejprerov.cz Ilustrační fotoFoto : Alena Zapletalová, https://hokejprerov.cz

Jihlava se v Edenu ujala z přesilové hry při vyloučení Lukáše Stehlíka, které potrestal Josef Skořepa. V 17. minutě zvýšil po šanci Otakara Šika ze závaru před Romanem Málkem obránce Daniel Kolář. Slavia odpověděla za 42 sekund, kdy se z dorážky po střele Dušana Žovince prosadil Pavel Mrňa. Ve 23. minutě se při vyloučení Tomáše Chlubny podařilo vyrovnat Lukáši Žejdlovi. V čase 36:46 se po rychlém protiútoku vrátila do vedení Jihlava díky brance Tobiáše Handla a těsný náskok už udržela. Frýdku-Místku se proti Přerovu, který porazil ve všech čtyřech zápasech v základní části, podařil vstup do utkání a po 86 sekundách se ujal vedení zásluhou Davida Klimši. Ve 14. a 15. minutě otočil stav dvěma góly Jiří Goiš. Nejdříve proměnil přihrávku Radima Hradila a potom zakončil kombinaci při vyloučení Jakuba Žůrka. Ve 24. minutě zajistil Přerovu dvoubrankový náskok Jan Süss. V polovině druhé třetiny sice v přesilové hře zkorigoval stav Vlastimil Dostálek, ale v čase 35:43 byl rozdíl opět dvoubrankový. Po střele Zdeňka Okála skóroval z dorážky Hradil. Výhru Přerova ještě zpečetil v 48. minutě Filip Dvořák. Předkolo play off první hokejové Chance ligy - 1. zápasy: Slavia Praha - Jihlava 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) Branky: 18. Mrňa, 24. Žejdl - 4. Skořepa, 17. D. Kolář, 37. Handl. Rozhodčí: R. Svoboda, Hucl - Belko, Kokrment. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:2. Diváci: 837. Frýdek-Místek - Přerov 2:5 (1:2, 1:2, 0:1) Branky: 2. Klimša, 31. Dostálek - 14. a 15. Goiš, 25. Süss, 36. Hradil, 48. F. Dvořák. Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš - Otáhal, Komínek. Vyloučení: 7:8. Využití: 1:1. Diváci: 1088. Další program: Neděle 5. března - 2. zápasy: 16:30 Jihlava - Slavia Praha, 17:00 Přerov - Frýdek-Místek. Pondělí 6. března - případné 3. zápasy: 17:30 Jihlava - Slavia Praha, 18:00 Přerov - Frýdek-Místek.