Dusno v týmu a pokuty! Hráči byli pořádně naštvaní, přiznává zlínský trenér

„Hráči byli naštvaní, protože trest paradoxně přišel po nějaké výhře. Bralo se to totiž výsledkově za celý měsíc. Nakonec to na hráče mělo pozitivní vliv v naštvanosti. Bylo vidět, že chtěli vyhrávat i bez ultimáta," popisuje trenér zlínského týmu Říha mladší. „Po určitých výhrách jim byly peníze vráceny."

Pokuty údajně byly na pořadu dne hned několikrát, hráčům se finanční trest ale povedlo odvrátit. „Za minulého vedení tím bylo vyhrožováno, ale vždycky si to nějakým způsobem uhráli. Bylo to trochu i se štěstím. Pak kabina slavila, že to ultimátum uhrála," líčí zlínský trenér.