Třebíč se dostala do pozice lídra díky třetí výhře z posledních pěti utkání. V 29. minutě ji dostal do vedení v přesilové hře obránce Michal Furch. Při power play pojistil výsledek do prázdné branky 48 sekund před koncem Jakub Malý. Brankář Pavel Jekel udržel popáté v sezoně čisté konto.