Hokejový stadion v Jihlavě prodává artefakty. Fanoušci si mohou odnést i mantinely

Vedení se ale odhodlalo k zajímavému kroku. Rozhodlo se prodat různé artefakty stadionu fanouškům, kteří si tak mohou odnést něco na památku. Klub nabízí sedačky - kus za 200 Kč. „My chceme vyjít vstříc a pomoct jim při odkupu například sedaček, které užívali mnoho let. Budeme se tedy snažit být prostředníkem a administrátorem," prohlásil jednatel Dukly Bedřich Ščerban. Dále jsou možné k pořízení mantinely. Ač se to zdá zvláštní, najdou se i tací, kteří o velké kusy plexiskla projeví značný zájem. Shromažďování všech zájemců o cenné předměty potrvá do konce července.