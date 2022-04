Jihlava - Vsetín 2:0 Stav série 2:2 Jihlava vyrovnala finále první ligy

Hokejisté Jihlavy zdolali ve čtvrtém finále play off první ligy doma Vsetín 2:0, zabrali po dvou porážkách a vyrovnali na 2:2 na zápasy. Vítězný gól dal v čase 1:36 Filip Seman a v závěru přidal při power play do prázdné branky pojistku Tomáš Čachotský. Ruský gólman Maxim Žukov udržel počtvrté v letošním play off čisté konto. Série na čtyři vítězství o triumf v druhé nejvyšší soutěži a účast v baráži o extraligu proti Kladnu bude pokračovat v neděli od 17:00 ve Vsetíně a s jistotou se vrátí i v úterý do Jihlavy.

Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Michal Gago ze Vsetína před brankářem Jihlavy Maksimem Žukovem.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK

Článek Domácí Dukla nastoupila bez potrestaného obránce Daniela Kowalczyka, chyběl i zraněný útočník Filip Helt, ale do sestavy se naopak vrátil zadák Tomáš Valenta a příležitost dostal opět i šestnáctiletý útočník Hynek Peš. Vsetín se musel obejít bez beka Michala Hryciowa, jehož vyřadil ze hry ve čtvrtek zákrokem Kowalczyk, i bez útočníků Radima Kucharczyka a Roman Půčka. Místo nich naskočili obránce Šimon Jenáček a v útoku Roman Pšurný s Michalem Gagem. Jihlavě se povedl vstup do utkání a otevřela skóre už po 96 sekundách. Menšík našel zpoza branky mezi kruhy Brože, jehož střelu ještě před Gábou tečoval Seman. V 5. minutě mohl odpovědět Jonák, ale trefil z úhlu tyč. V polovině úvodní části se dostal do úniku Peš, ale nedotáhl jej do úspěšného konce. Dukla se pak ubránila při Harkabusově vyloučení. Valaši v pátek brzy inkasovali, druhý gól dostali do prázdné brány v závěru. Stav série je 2:2. #JIHvVSE #playoff2022 #spoluzavsetin #zazit #chanceliga pic.twitter.com/JZQKoipbMF — VHK ROBE Vsetín (@VHK_Vsetin) April 8, 2022 Ve druhé třetině měl možnost zvýšit náskok Harkabus, Gába musel krýt i Marešovu střelu. Žukov si poradil s Venkrbcovým pokusem a držel nadále čistý štít. Valaši se neprosadili ani v závěru druhé části při Brožově pobytu na trestné lavici. SESTAVA | V domácím utkání čtvrtého finále play-off @Chanceliga proti @VHK_Vsetin nastoupíme v této sestavě! Zpět do sestavy se vrací TOMÁŠ VALENTA, automatický zákaz startu má DANIEL KOWALCZYK a zranění trápí FILIPA HELTA#neuhneme#playoff2022 pic.twitter.com/Mt7gNkL3FL — HC Dukla Jihlava (@hc_duklajihlava) April 8, 2022 V úvodu třetí části nevyužila přesilovku ani Dukla při Zemanově vyloučení. Vsetín marně dobýval branku soupeře a navíc Dukle nabídl další přesilovky. Nejdříve po Jerofejevsově faulu a potom po vyloučeních Březiny a Ondračky hrála Jihlava i 85 sekund v početní výhodě pěti proti třem, při které trefil Harkabus horní tyč. Pojistku ale přidal až v 58. minutě do prázdné branky Čachotský. Finále play off první hokejové Chance ligy - 4. zápas: HC Dukla Jihlava - VHK Robe Vsetín 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) Branky a nahrávky: 2. F. Seman (V. Brož, Menšík), 58. Čachotský. Rozhodčí: Wagner, Petružálek - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 5:7, navíc Dundáček - Ondračka oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4149. Stav série: 2:2. Jihlava: Žukov - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Valenta, Eliáš, A. Dvořák - T. Havránek, Skořepa, Čachotský - Peš, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, Menšík, F. Seman - P. Čermák, M. Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík. Vsetín: Gába - Ondračka, Smetana, Jerofejevs, J. Říha, Štach, J. Jenáček, Š. Jenáček - Rob, Venkrbec, Jonák - Klímek, R. Pšurný, Gago - A. Zeman, Roman Vlach, Berger - Vítek, D. Březina, Hořanský. Trenér: Stantien.

