Kouzlo hokejové dynastie! Peníze hrají roli, důležitá je ale i chemie, tvrdí pamětník

Rozhodně to však ve Vsetíně podle Srdínka nebylo jen o financích. A platí to zcela jistě i v současnosti, kdy už čtyřikrát ovládl nejvyšší soutěž Třinec. „Je umění najít tu chemii a taky o umění poskládat tým. Není to o tom sebrat nejlepší hráče z celé Evropy, a prostě si říct, že teď vyhrajeme titul, za tím si stojím," přesvědčuje bývalý hokejista.