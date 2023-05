Nejhorší chvíle kariéry. Sestup Slavie, přiznává manažer plzeňského klubu

Nejhorší chvíle ve sportovním životě. Sestup Slavie z nejvyšší soutěže prý už nic nemůže přebít. „Že jsem byl u toho sestupu, to mě bude mrzet do konce života. Dělali jsme, co jsme mohli, ale bohužel to se záchranou nevyšlo," přiznává v pořadu Příklep na Sport.cz odchovanec klubu a slávistický srdcař Tomáš Vlasák, současný sportovní manažer hokejové Plzně.

Vrátí se Tomáš Vlasák do Slavie? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek V hráčské kariéře si vychutnal řadu úspěchů, u těch největších, kterých dosáhla pražská Slavia, však chyběl. Zato u sestupu sešívaných nechyběl a považuje to za pořádný škraloup svého hokejového života. „Pořád je Slavia klubem, kterému fandím a fandit budu. Teď tam jsou těžké chvíle, konstatuje Vlasák. Je znát, jak jej bolí, že je s jeho jménem spojen sestup Slavie. „Mrzelo mě to, mrzí a mrzet bude. Slavia by v extralize měla být," tvrdí současný manažer extraligové Plzně. Pražskému klubu dál drží palce, i když hraje o stupínek níž. „Slavii vzal Standa Tichý, obrovský slávista, srdcař. Sehnat peníze na první ligu v Praze, kde je Sparta a fotbaly, je těžký," vnímá složitou situaci sešívaných. „Vždycky ale Slavii přát budu a doufám, že se dočkám toho, že se do extraligy vrátí." Vrátí se trenér Radek Duda do Slavie? Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz A jaká je možnost, že se v budoucnu sám vrátí do vršovického klubu. „Nikdy neříkej nikdy," vypálí nejprve. „Uvidíme, jak bude ten pohokejový aktivní život pokračovat, kde budu působit coby nějaký funkcionář," dodává.

