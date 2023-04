Po suverénním postupu šok. Účast klubu v první hokejové lize je nejistá

Jasný postup, obrovská radost, záhy ale šok. To vše zažívají hokejisté Znojma po triumfu ve druhé lize, v níž si zajistili postup výš. Jenže jihomoravský klub možná do příštího ročníku Chance ligy nakonec nezasáhne. Informace o tom přináší web hokej.cz s odkazem na to, co na sociálních sítích prezentují sami hráči týmu. Kromě jiného zmiňují, že jim byly ukončeny hráčské smlouvy.

Foto: HC Tesla Orli Znojmo Ilustrační foto.

Článek Manažer Jakub Šigut se podle hokej.cz nejprve vyjádřil, že klub situaci zatím komentovat nebude, později vedení HC Aptec Orli na svých stránkách ujišťovalo příznivce a partnery, že jednání o vzájemné podpoře s městem Znojmem i zástupci Jihomoravského kraje stále probíhají: „Další schůzky jsou naplánovány na konec tohoto týdne. V pátek se prezident klubu Pavel Ohera setká s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem. O prodlouženém víkendu má pak schůzku se starostkou města Znojma Ivanou Solařovou. Nejisté časy pro Znojmo, které zažilo účast v extralize či rakouské EBEL, přicházejí poté, co se objevily informace o snížení dotace ze strany města. Ta na A-tým činila v minulé, ještě druholigové sezoně pět milionů korun. Vedení radnice ovšem podle hokej.cz mělo podporu na příští rok o milion zredukovat, byť klub čeká finančně náročnější vyšší soutěž. https://www.facebook.com/hcorli/posts/pfbid0NThZaivNy4962FzShA3SEQmwkmWSsT7X3jW1HHFvw39F2HoBeLC11weNUnwk7B4bl „Přišla SMS od majitele klubu pana Ohery, že se bohužel kvůli nedostatečné pomoci od města první liga nedá ve Znojmě hrát," uvedl pro hokej.cz nejmenovaný člen znojemského kádru. „Nejspíš už to (majitel) prostě nechce dávat vše ze svého, už takhle do hokeje cpe spousty svých peněz a problém s městem řeší každý rok. Takže když se dozvěděl, že ani po postupu do Chance ligy mu nepomůžou, rozhodl se, že oddíl ukončí svoji činnost," dodal. Hráči věří, že se situaci ještě podaří zachránit, postup města ale nechápou. „Žádný jiný sport ve Znojmě nesahá hokeji z pohledu návštěvnosti a oblíbenosti ani po kotníky," cituje hokej cz další slova z kabiny.