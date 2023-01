Poslední místo béčka je ostuda, přiznává majitel pardubického hokejového klubu

Pardubické rezervě nevyšel vstup do soutěže a stále se topí u dna tabulky. Nic na tom nezměnily ani dvě vítězství v řadě. „Chance liga má vysokou úroveň a my jsme podcenili začátek," přiznává Dědek. Jeho představy tým splňuje, co se týče složení. „Třeba nedávno v Porubě jsme měli v sestavě sedm dvacetiletých kluků, dvě třetiny jsme vedli. Jen jsme pak dostali hloupý gól, kluci se rozklepali a nakonec jsme to nezvládli," dodává Dědek s tím, že pardubická rezerva řadu duelů prohrála o gól.

Vinu si dává za to, že z rezervy vytáhl hráče v úvodu soutěže, kdy mělo pardubické áčko početnou marodku. „Stáhli jsme si hráče pro první tým na dvacet zápasů," přiznává. „Ale teď děláme všechno pro to, abychom soutěž zachránili. Je ještě dost zápasů, bodů je ve hře hodně," pohlíží směrem k závěru Chance ligy s optimismem. „Současná pozice mi radost nedělá, je to ostuda, nejsme na to pyšní."

Vyhrají hokejové Pardubice mistrovský titul? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Bohatý podnikatel přitom dlouhá léta držel hokej ve Vrchlabí, kde se narodil a stále tam žije. Klub z kraje vytáhl až do první ligy, kde hrál play off. Teď se ale maximálně rozhodl realizovat v pardubickém Dynamu. „Pro mě je důležité, že první liga plní, co plnit má. Máme v béčku šest hráčů, kteří jsou připravení naskočit do áčka a taky šest dvacetiletých kluků. Pro ně je daleko prospěšnější, když hrají dvacet minut v první lize, než když paběrkují v extralize. Ale pár zápasů si nahoře odehráli, aby viděli, jak tam pracují, jak se chovají kluci v kabině. Teď se musí ukázat v první lize," konstatuje Dědek.

Nadělí si Pardubice titul jako dárek ke stému výročí. Diskuze z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Podle podnikatele není jasné, jakou cestou by se měli mladí hráči vydat. Zda by měli sbalit fidlátka a odejít do zámoří, nebo je lepší, aby vzrostla kvalita juniorské soutěže a mladíci nastupovali doma. Nebo aby hráli druhou nejvyšší soutěž a nakoukli tak do dospělého hokeje. „Myslím, že je to o kombinaci. Nikdo nemůže říct, tohle je ten správný směr, to bude fungovat," míní Dědek.

Diskuze o Chance lize se stočila i ke Zlínu. Klub, který spadl z extraligy, se netajil plány brzkého návratu mezi elitu, realita ale vypadá jinak. „To je ještě větší průšvih než pardubické béčko. To, co se děje ve Zlíně, podle mě přineslo strašidelné rozčarování. Ale pokud uhrají play off, ještě se ten návrat může podařit, to je jiná soutěž. Zatím je tam ale hodně věcí špatně," míní zkušený novinář Kézr.

Majitel zlínského klubu reagoval na horší výsledky tak, že hráčům zkrátil finanční odměny o čtyřicet procent. Tomu se diví moderátor pořadu, stejně jako šéf sportovní redakce Práva a Sport.cz. „Nevíme, zda to třeba hráčům nepřesunul do prémií. Třeba se je snaží takhle motivovat, vyhrajte dva další zápasy a máte to zpátky," komentuje situaci konkurenčního klubu majitel pardubického Dynama Petr Dědek. Jedním dechem dodává, že majitel převzal zlínský klub ve chvíli, kdy se potápěl a měl to hodně složité.