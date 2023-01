PŘÍKLEP: Majitel Pardubic odkryl karty, v plánu je trejd, šance pro hříšníka i útok na titul

Hokejové Pardubice mají velké plány. Dynamo sice v úterý prohrálo šlágr se Spartou a přišlo o první místo v extraligové tabulce, dárek v podobě mistrovského titulu by si však klub rád na konci sezony nadělil jako dárek ke stému výročí. Plány jsou velké. O ambicích Dynama, možném posílení kádru i další šanci pro odepisovaného útočníka Jana Mandáta promluvil v pořadu Příklep na Sport.cz Petr Dědek, majitel pardubického klubu. „Dělali jsme hráče, kteří se v play off nepodělají. Když bude štěstí, mohlo by to cinknout. Co se týče Mandáta, druhou šanci si zaslouží," říká podnikatel, který se netají ostrými názory na fungování hokejového svazu v minulých letech.

Nadělí si Pardubice titul jako dárek ke stému výročí? Diskuze s majitelem klubu Petrem Dědkem z pořadu PříklepVideo : Sport.cz