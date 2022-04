S ruskou vlajkou na helmě teď i proti Jágrovi. Proč nám šijete do gólmana, říká jihlavský kouč

Fotogalerie Foto: Luboš Pavlíček, ČTK Brankář Jihlavy Maksim Žukov.Foto : Luboš Pavlíček, ČTK

Zevrubně jsou zkoumány i záležitosti, které s hokejem bezprostředně nesouvisejí. Včetně helmy, na níž Žukov má ruské symboly. Regionální tisk se nad tím v souvislosti s invazí na Ukrajinu pozastavil. Pro jihlavský tým svými výkony ale nemůže být Žukov ničím jiným než těžko postradatelnou oporou.

„Proč během play off šijete do našeho gólmana?" tázal se podle hokej.cz novinářů jihlavský asistent kouče Karel Nekvasil po dovršení série se Vsetínem a jednoznačně se zastával Žukova. Souvislosti řešené v médiích zjevně nehodlal příliš rozebírat. „Hráči v kabině to vůbec neřeší. Max je super člověk, kamarád všech," uvedl Nekvasil.

Tým z Vysočiny bude po roce znovu stát proti Kladnu. Loni ve finále play off první ligy Žukov a spol. Středočechům podlehli. Nechybělo pak mnoho, aby Rus, který přišel do Jihlavy coby gólman Toronta, za Kladno chytal v extralize. Teď se přes něj do nejvyšší soutěže může dostat v jihlavském dresu. Baráž může odchytat bez problémů do konce, protože má dosud platné vízum.

Právě obsazení gólmanského postu bylo podle Nekvasila jedním z klíčových momentů, které rozhodly o úspěchu Jihlavy proti Vsetínu. „Zase výborný výkon Maxe," chválil Žukova asistent trenéra po poslední bitvě.

Ale tím, kdo zasadil Valachům rozhodující úder, byl Filip Seman. Šestatřicetiletý útočník v 18. minutě po přihrávce Matouše Menšíka stál osamocen zády k brankáři Jakubu Málkovi, bekhendem zakončil nad jeho beton a zajistil Dukle v šestém finále výhru 1:0 a celkový úspěch v sérii 4:2 na utkání.

A po boji mohli slavit s více než pěti tisíci diváky v dosluhující CZ Loko Aréně. "Perfektní. O tom to je, hrajeme to pro fanoušky, takže jsme si play off maximálně užívali a jsme rádi, že přišli v tak hojném počtu," uvedl Seman pro ČTK.

S Duklou už jeden postup mezi elitu zažil - v roce 2017. "Cíl ještě není splněn, je jasně daný a těšíme se na Kladno," vyhlížel Seman další souboje, které čekají povzbuzenou Duklu.

V obou posledních domácích zápasech Dukla i zásluhou bezchybného Žukova neinkasovala a Seman si shodně připsal vítězný gól. "V první řadě Maximova graduje forma, ale samozřejmě i výkon v obraně měl vzestupnou tendenci," liboval si Seman.

Baráž o extraligu na čtyři vítězné zápasy začne v neděli v Chomutově, kde Kladno v této sezoně hraje kvůli rekonstrukci stadionu.

Loučení s Horáckým stadionem Se slavnou arénou se budou v Jihlavě loučit 30. dubna při exhibici hokejových legend. V baráži tak čekají hráče poslední duely pod její střechou. "Nostalgie to je. Já osobně jsem na to nemyslel, protože člověk má jiné starosti v play off. Je možné, že po sezoně to člověku dojde a zasteskne si. Je to vlastně čest, že jsme mohli být součástí té velké historie tohoto zimáku a tohoto klubu," uvedl útočník Filip Seman po završení finálové série první ligy se Vsetínem.