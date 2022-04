Hned jsem věděl, že je konec, přiznává Tomášek. Kotník má zlomený

„Všechno se seběhlo nešťastně. Přijel jsem do potyčky, kde jsme se chytili s Jirkou Novotným a já najel do rýhy. Jak jsme se postrkávali, zaškobrtl jsem a brusle mi z rýhy nevyjela. Myslím, že existuje fotka, kde je vidět, jak jsem si kotník otočil a přisedl," vrací se Tomášek v rozhovoru pro sparťanské stránky k situaci z 18. minuty, která byla zároveň tou poslední nejen v daném duelu, ale i v sezoně.

„Věděl jsem hned, že je konec," posteskne si Tomášek a jediné malé pozitivum spatřuje v tom, že nemusí na operaci. „Ale štve mě to. Člověk se chce soustředit na hokej, a ne se prát, ale když vidíte kluky v nevýhodě, musíte jim jít pomoci. Byla to souhra nešťastných okolností, bohužel," říká šestadvacetiletý rodák z Prahy, který aktuálně musí chodit o berlích.

„Třinec má velmi zkušený tým, který dlouhodobě prokazuje svou kvalitu. Hrají čtvrté finále v řadě, takže ví, co je potřeba udělat pro úspěch a určitě jim to pomůže. Budou mírný favorit, ale i my máme velkou kvalitu," je přesvědčený Tomášek, jenž v 10 zápasech play off vstřelil šest branek a přidal sedm asistencí.