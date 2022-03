Šumperk - Ústí n. Labem 4:3 Stav série 2:1 Šumperk porazil Ústí nad Labem 4:3 a v play down vede

Hokejisté Šumperku porazili v třetím duelu série play down první ligy doma Ústí nad Labem 4:3 a otočili stav na 2:1 na zápasy. Dvěma góly a jednou asistencí se na výhře podílel kapitán Draků Denis Kindl. Další zápas se hraje v pondělí opět v Šumperku. Z play down poražený sestoupí do druhé ligy a vítěz bude hrát baráž s nejlepším týmem třetí nejvyšší soutěže.

Článek Šumperk se ujal vedení po 67 sekundách díky brance Dávida Kohúta a v čase 12:12 zvýšil náskok Kindl. V 17. minutě sice snížil v oslabení Ondřej Bláha, ale na konci druhé části už se Drakům početní výhoda vydařila a Kindl jim po průniku před tři bránící hráče vrátil dvoubrankový náskok. Ve 47. minutě v přesilové hře v úniku dostal opět Slovan na kontakt Tomáš Urban. V čase 52:26 upravil také v početní výhodě Tomáš Vildumetz na 4:2 pro Šumperk. Za 71 sekund sice snížil Štěpán Bláha, ale Draci těsný náskok udrželi. Play down o udržení v první hokejové lize - 3. zápas: Šumperk - Ústí nad Labem 4:3 (2:1, 1:0, 1:2) Branky: 13. a 38. D. Kindl, 2. Kohút, 53. Vildumetz - 17. O. Bláha, 47. T. Urban, 54. Š. Bláha. Rozhodčí: Hucl, Pilný - Bohuněk, Hnát. Vyloučení: 7:12. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 652. Stav série: 2:1.

