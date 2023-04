Tady to začalo a tady to skončilo. Hokejový mistr světa se loučí

"Tohle už se nikdy nezmění, já jsem teď poděkoval všem klukům. Tady na tom stadionu to 18. října 2001 začalo a asi to má symboliku, že to tady i skončilo. Prostě jsem se takhle rozhodl. I přes to, že za mnou spoustu lidí chodilo, ať pokračuju, tak jsem stoprocentně rozhodnutý, že profesionální hokej už nikdy hrát nebudu," řekl novinářům Němec.

Odchovanec Třebíče v dresu Vsetína vstoupil do velkého hokeje a právě na Zimním stadionu Luďka Čajky prožil svůj extraligový debut. V extralize získal titul v roce 2009 s Karlovými Vary a potom další dva v letech 2017 a 2018 s Kometou Brno. V domácí nejvyšší soutěži má za Vsetín, Karlovy Vary, Brno, Spartu a Zlín na kontě 795 zápasů a 251 bodů (75+176). Šest sezon strávil v KHL v Čerepovci, Lvu Praha, Atlantu Mytišči a CSKA Moskva. Účastník šesti mistrovství světa i olympijských her 2018 v Pchjongčchangu sehrál 126 utkání za reprezentaci.

Foto: Jan Handrejch, Právo Ondřej Němec na tréninku národního týmu.

"Klukům v kabině jsem řekl, že jim přeju, aby si zažili to, co jsem zažil já. Když jsem byl mladý, tak jsem si chtěl zahrát extraligu, dát si gól, zahrát si za nároďák. To se mi splnilo a mnoho a mnoho víc. Mistrovství světa v Německu, to byl neskutečný zážitek. Olympiáda," prohlásil Němec. "Měl jsem tu čest si zahrát s těmi nejlepšími českými hokejisty téhle generace a proti nejlepším hokejistům z celého světa téhle generace. Teď mi to nedochází, ale asi mi to dojde s odstupem času, že ta kariéra byla skvělá a nemám se za co stydět."

V minulé sezoně hrál ještě extraligu právě za Zlín, s kterým sestoupil. Potom se vrátil do Vsetína, kam přišel v 15 letech a působil tam do roku 2005. Začal se tam podílet i na trénování mládeže. "V roce 2005, když jsem odcházel do Varů, tak jsem si přál, abych se jednou mohl vrátit domů a zažít tu atmosféru Na Lapači. To se mi splnilo. Chtěl jsme si zahrát ten sedmý zápas, bylo by to neskutečné, ale bohužel oni byli šťastnější. Uvidíme, co bude dál," uvedl.

"Nějaké plány samozřejmě mám. Určitě bych chtěl pokračovat v rozdělané práci u malých dětí, protože to mě hrozně bavilo a naplňovalo. Uvidíme, s čím přijde klub. Určitě nemám v plánu odcházet někam jinam. Pokud budu někde, tak určitě doma na Vsetíně," doplnil.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Němec během tréninku české hokejové reprezentace.