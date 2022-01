Litoměřice, které po sérii 15 výher ve středu podlehly doma Vsetínu 1:3, otevřely skóre v čase 23:59 díky Lukáši Válkovi a přesně za tři minuty zvýšil Jaroslav Kracík. Ve 44. minutě zařídil Stadionu už tříbrankový náskok Josef Jícha. Za 66 sekund sice snížili Tomáš Gřeš, ale druhou prohru za sebou po předchozí šňůře pěti vítězství už Ostravané neodvrátili. Naopak ještě sekundu před koncem při power play do prázdné branky zvýšil Michal Rouha.

Třebíč se vrací do formy a po třech prohrách v řadě dokázala podruhé za sebou vyhrát, navíc ukončila pětizápasovou domácí vítěznou šňůru Dukly. Na první gól se čekalo až do 27. minuty a postaral se o něj Václav Krliš. Hosté pojistili výhru v závěru. Jihlava v oslabení sáhla k power play a v čase 59:29 skóroval do prázdné branky David Michálek. Výsledek dovršil ještě 12 sekund před koncem v přesilovce Michal Vodný. Gólman Pavel Jekel udržel popáté v sezoně čisté konto.