Vítězné gesto u zlínské střídačky? Že byli naštvaní, to je mně úplně jedno, smál se střelec

„Úvodní dvě třetiny to byl vyrovnaný duel. Vedli jsme jen těsně. Ve třetí nám to ale konečně napadalo," liboval si útočník Vsetína Miroslav Holec, jenž dal tři minuty před koncem pátý gól svého týmu, který oslavil vítězným gestem přímo před zlínskou střídačkou. „Já vždycky po vstřelené brance líbám prstýnek. A brusle mě tam prostě vynesly," usmíval se. Na straně Beranů tím vyvolal značnou nevoli. „Že byli naštvaní? To je mně úplně jedno," tvrdil rezolutně.

K tomu, aby Vsetínští vývoj prvoligového finále otočili, by museli zdolat Zlíňany nyní ještě dvakrát. „Vždyť oni taky vyhráli v sérii třikrát po sobě. I my to můžeme dokázat. Ve Zlíně do toho dáme v pondělí srdíčko. Mám už toho za sebou v kariéře dost a dobře vím, že to mnohdy bývá rozhodující," říká zkušený forvard.