Vrchlabí končí v první lize, kterou budou hrát Pardubice B v Chrudimi

Vrchlabí s Pardubicemi začalo spolupracovat právě po svém postupu do první ligy v roce 2020, kdy se do ní vrátilo po devíti letech. "Pro HC Stadion Vrchlabí byly dva roky ve vyšší soutěži obrovskou zkušeností a spolupráci jsme vnímali velice pozitivně. Silný extraligový partner byl pro takové fungování nezbytný a to jsme si i po celou dobu dobře uvědomovali. Aktuálně tedy takového partnera nemáme a budeme hrát II. ligu," uvedl na klubovém webu jednatel Vrchlabí Jiří Jakubec.