Vsetín dosáhl teprve na druhou výhru z posledních devíti utkání. Poruba neuspěla po šesti vítězstvích, během kterých neztratila ani bod. Ve 4. minutě Valachy dostal do vedení Luboš Rob, ve druhé třetině sice odpověděl Roman Pšurný, ale v čase 51:15 rozhodl Fin Riku Sihvonen.

Třebíč vybojovala čtvrtou výhru z uplynulých pěti duelů. Přerov poprvé v sezoně vyšel naprázdno a celkově to byla ve 13. utkání pro Zubry šestá prohra. V čase 24:04 otevřel skóre obránce Antonín Bořuta, za čtyři minuty využil přesilovou hru Martin Dočekal a v závěrečné části ještě skóroval bek Lukáš Forman. Gólman Pavel Jekel udržel poprvé v ročníku čisté konto.

V 50. minutě utkání v Třebíčí jeden z diváků hodil petardu na trestnou lavici na hostujícího Roka Macuha. Slovinský útočník se skácel k zemi a po ošetření zamířil do šatny.

"To, co se stalo v závěru, ke sportu vůbec nepatří. Od toho se všichni distancujeme. My si vážíme každého fanouška, ale takovýto člověk sem nepatří a já doufám, že už se tady neobjeví," řekl klubovému webu asistent trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř.