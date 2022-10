"Má na to talent," přikývl kouč Toronta Sheldon Keefe. "Nevím, jestli za nás vůbec dal nějaký gól, který nebyl důležitý. Najde si způsob, jak se prosadit v klíčových chvílích. A to je pěkná vlastnost."

S ofenzivní produkcí to ale Torontu v říjnu drhne. S průměrem 3 branky na zápas patří Maple Leafs do podprůměru NHL.

A Keefe už si postěžoval, že nejlepší hráči nehrají podle jeho plánů. Souboj s Jets by ale mohl být signálem k obratu. Dva góly v něm dal kapitán John Tavares a také Matthews si našel způsob, jak přispět. Zaznamenal tři asistence.

"Chceme přece vyhrávat různými způsoby, je to tak? Nebude to každý večer dokonalé, plynulé a krásné. Přijdou i ošklivé zápasy a my se jimi musíme prokousat," pravil moudře Matthews, který ve své sedmé sezoně překonal kariérní hranici dvou set asistencí (203). Gólů má 260, ale od začátku sezony střílí s mizernou úspěšností 3,6 procenta. Skóroval jen jednou ze 28 pokusů mířících na branku.