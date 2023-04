Vsetínskému brankáři Vošvrdovi vyhrožují na sociálních sítích vyvražděním rodiny

Ještě v čase prvního zápasu dostal Vošvrda na svůj Instagram v soukromé zprávě vzkaz, že až přijede do Zlína, bude zbit a následuje výhružka vyvraždění rodiny doprovázená vulgárními výroky. „Podepsal sis ortel smrti," píše brankáři uživatel pod jménem Tomáš Boudný, což ale může být falešný účet.

Asi se mám začít bát co? 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/JCsqKVTImE

„Brutálně hluční fanoušci obou mužstev pomáhají skvělé atmosféře. Je to boj muže proti muži a spousta bolesti na obou stranách, ale všechno se má odehrávat čistě ve sportovním duchu na ledě," uvedl vsetínský trenér Jiří Weintritt.

Nevoli zlínských fanoušků, kteří měli výrazné zastoupeni mezi více než pěti tisíci diváky v beznadějně vyprodaném hledišti stadionu Na Lapač, vůči sobě vyvolal Tomáš Vošvrda tím, jak se obsadil do role mstitele, když zlínský Pavel Sedláček ve třetí třetiny fauloval Jiřího Říhu, pouze jmenovce svého trenéra.

Gólmana domácích to vytočilo natolik, že ještě při signalizovaném vyloučení vyjel z brankoviště, aby si na kruzích s útočníkem soupeře zblízka promluvil. Dokonce mu lapačkou sevřel hlavu. Sedláček dostal za vražení na hrazení trest ve hře a šel předčasně do kabin. Trestu pro vsetínského brankáře se hosté dožadovali marně.

Říha se z ledu zvedal jen velmi těžko, za pomoci zdravotníků pak zamířil do kabiny. Ruchové mikrofony zachytily komunikaci, podle které měl přijít o zubů. Další incident se odehrál v posledních vteřinách, kdy se pustil J. Říha, jenž se po ošetření vrátil do zápasu, z ledu do potyčky se zlínskou střídačkou a dostal dvě minuty za hrubost.