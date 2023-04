Pardubičáka Voženílka čeká speciální série. Narodil jsem se tam, moc se těším, říká

„Otočilo se tam během pár sezon šest sedm trenérů a stalo se mi, že jsem si vybojoval místo v áčku, ale týmu se nedařilo, změnil se trenér a poslal mě dolů. O to více si cením, kde teď jsem, a každý den pracuji, abych se udržel," přemítal Voženílek, jenž ze současného týmu zná především kapitána Patrika Poulíčka. „Je trochu starší, ale v mládeži jsme se potkali. Je to poctivý kluk, který musel hodně pracovat, aby tam tu pozici dostal. Myslím, že si to zaslouží a jsem rád i za něj," zmínil Voženílek.

V nadcházejících dnech bude mít dostatek příležitostí Pardubickým dokázat, že byla chyba ho pouštět. „Nechci se upínat k tomu, kdo proti nám bude stát. Bylo to, jak to bylo a já jsem rád, jak je to teď. Nejen mojí hlavní motivací je vyhrát semifinále. Šel jsem do Třince, protože je to kvalitní a úspěšný tým, který třikrát po sobě vyhrál titul a má velké zkušenosti z play off. Chtěl bych být nápomocen tomu, aby to pokračovalo," vykládal 27letý útočník.