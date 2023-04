Zbořil přičítá Holcovo gesto emocím. Jinak by to neudělal, snad není taková ostuda, míní zlínský bek

Proč vám sobotní zápas ve Vsetíně nevyšel?

Nevstoupili jsme do něj dobře, ale v přesilovce se nám povedlo vyrovnat na 1:1. Přestože jsme si v pauze v kabině říkali, že druhou třetinu musíme začít mnohem líp než první, inkasovali jsme v ní ještě rychleji. Pak se hrálo nahoru dolů, a i my jsme měli šance. Jenže jsme je zahodili a soupeři to v poslední části napadalo.

Tomáš Vávra touto parádní ranou vrátil Vsetínu zkraje druhé třetiny vedení v pátém finále! 🔥 #chanceliga #VSEZLN pic.twitter.com/ZlMtmxkmTk — Chance liga (@Chanceliga) April 8, 2023

Vsetínští byli tentokrát produktivnější, že?

Když jsme prohrávali o gól, snažili jsme se tlačit dopředu. Jenže jsme se při tom dopustili i nějakých chyb, které domácí využili. Drželo se jich štěstí, tentokrát jim tam spadlo skoro všechno.

Zdálo se ale, že měli větší touhu po vítězství než vy...

Zezačátku to tak možná bylo. My jsme si asi tak trochu po třech výhrách ve finálové sérii v řadě mysleli, že se porazí sami. Spadl z nich ale zřejmě tlak a vyšlo jim v sobotu úplně všechno.

Po úvodní třetině platí na Vsetíně nerozhodné skóre, na vedoucí gól domácího Bergera odpověděl v přesilovce zlínský kapitán Bedřich Köhler 🚨 #chanceliga #VSEZLN pic.twitter.com/iSBnCo5iuT — Chance liga (@Chanceliga) April 8, 2023

Co říkáte na vítězné gesto vsetínského útočníka Holce u vaší střídačky po vstřeleném gólu?

Něco jsem zaregistroval. Ten hráč je mně ale úplně jedno. Chápu, že jde o vyhrocenou sérii blízkých rivalů, a tak planou v play off emoce. Jinak by to možná neudělal, snad není taková ostuda. Nás to nijak nerozhodilo.

Takže po něm v dalším duelu nepůjdete?

My si počínáme důrazně vůči všem soupeřovým hráčům.

Je pro vaše mužstvo nezdar na vsetínském kluzišti velkou komplikací?

Přicházíme kvůli tomu o dva dny odpočinku před baráží. Věřím ale, že v pondělí už finále ukončíme. Doma jsme ještě v play off ani jednou neprohráli. Poženou nás zase naši skvělí fanoušci, a tak jsem přesvědčený, že vítěznou šňůru na našem stadionu prodloužíme.

Může vám pomoct, že jste navzdory porážce skórovali v sobotu ve Vsetíně jako poslední?