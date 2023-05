Český hokej truchlí, zemřel Petr Klíma

Dnes, na den přesně o 32 let později, bohužel zemřel.

Po emigraci v roce 1985 vstoupil do organizace Detroit Red Wings, která jej už dříve draftovala. V dresu Rudých křídel působil necelých pět sezon, následně byl vyměněn do Edmontonu Oilers, se kterým hned slavil zisk Stanley Cupu. Poté zamířil do Tampy Bay, kde strávil následující tři roky. Prošel také organizacemi Los Angeles Kings, Pittsburgh Penguins a znovu pak oblékal i dres Edmontonu. V NHL odehrál celkem 13 sezon.