Český tým jde na MS s nezkušenými gólmany. Vybrali trenéři správně?

Karel Vejmelka, Marek Langhamer, Lukáš Dostál. To je brankářská trojice pro nadcházející hokejové mistrovství světa. Asi nejzajímavější skutečností je, že ani jeden z gólmanů dosud nenastoupil do utkání světového šampionátu. „Jsme ve velmi nezvyklé situaci. Počítal jsem, že trojice dohromady odchytala osm mezistátních zápasů, to je vlastně téměř nic. Nikdo z nich nebyl na mistrovství světa dospělých ani v pozici trojky,“ upozorňuje redaktor Martin Kézr v pořadu Příklep na Sport.cz.

Český tým vsadí pro šampionát na nezkušené brankářské trio. Je to správně? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Další zajímavostí jistě je, že celé aktuální reprezentační brankářské trio jste ještě před pěti lety mohli potkat v kabině Komety Brno. Teď už je ale všechno jinak. Vejmelka působí v Arizoně, Langhamer je oporou finského Ilvesu působícího v Tampere, které je zároveň dějištěm MS, a Lukáš Dostál se postupně prosazuje do kádru Anaheimu, tedy stejně jako Vejmelka chytá v zámořské NHL. „Máme gólmany ve formě. Aspoň turnaj ve Stockholmu ukázal, že jak Marek Langhamer, tak Karel Vejmelka formu mají. Vejmelka to potvrzoval celou sezonu, chytal za jeden z nejhorších týmů NHL," chválí expert. Kézr zároveň nepodceňuje ani Lukáše Dostála. „Zdaleka nemusí být tím třetím," říká zkušený novinář. „Myslím, že to je vhodný gólman pro mistrovství světa, je to perspektivní brankář," pokračuje a dodává: „Mně se gólmanská volba líbí. Mám pocit, že jedou ti, kteří v tuhle chvíli chytají nejlíp." Více ve videu z pořadu Příklep, kde s moderátorem Honzou Homolkou z O2 TV Sport a redaktorem Sport.cz a Práva Martinem Kézrem diskutuje bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik.

