Divné pocity proměnil v euforii. Celý zápas jsem byl v emocích, přiznal dvougólový Ordoš

V dresu Bílých Tygrů odehrál celkem jedenáct ročníků. „Tolik? Klukům v kabině jsem řekl, že jsem tady odehrál šest sezon,“ usmál se 27letý český reprezentant. Pět totiž odmakal ještě jako mládežník, šest jich odehrál za A-tým. S ním dokonce v roce 2016 slavil i historický mistrovský titul. Před touto sezonou však sever opustil a zamířil za novou výzvou do Českých Budějovic.

„Na rozbruslení to bylo hodně divný, cítil jsem se zvláštně. Měl jsem tady rodinu, znám víceméně z Liberce všechny kluky. Říkal jsem si tedy, že zápas bude zajímavý… První třetina byla ještě nic moc, ale pak to ze mě trochu spadlo, a potom jsem se už cítil dobře. Kluci mi pomohli a naštěstí to dopadlo dobře,“ tetelil se Jan Ordoš.