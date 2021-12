Čeští hokejisté nastoupí v sobotu v Moskvě proti Rusku v brance s Willem

Sborná už se na turnaji představila dvakrát. Ve středu si poradila s Kanadou (4:3), která se turnaje účastní mimořádně v olympijské sezoně, ve čtvrtek pak svěřenci trenéra Alexeje Žamnova přetlačili rozdílem jediné branky i Švédy (1:0). Češi naproti tomu na první výhru v sezoně ani na čtvrtý pokus nedosáhli.

"Myslím si, že rozhodlo, že jsme přistoupili trošku profesorsky k přesilovým hrám. I když jsme jich měli dost a měli jsme i dlouhou pět na tři, i čtyři na tři v prodloužení, tak jsme měli v tomto úseku hry rozhodnout," uvedl Pešán při hodnocení utkání.

"Víme o tom, že jsme ten zápas mohli vyhrát klidně i větším rozdílem, ale ty góly nám tam nepadly. Skvěle odehraná byla podle mého druhá třetina, na to musíme navázat i do dalších zápasů," prohlásil útočník Milan Gulaš.

Na listopadovém turnaji Karjala skončili Rusové se třemi body třetí, když zdolali jen českou reprezentaci po výsledku 5:2. Na domácím podniku mají ale tradičně ještě o něco silnější a zkušenější výběr. Před rokem na stejné akci zvítězila sborná 4:1. Z posledních pěti vzájemných soubojů uspěli Češi pouze jednou, a to na domácích Carlson hokejových hrách (4:0).

Český tým přicestoval na hotel v Moskvě až ráno a ve 13:30 SEČ si poprvé zatrénoval v CSKA aréně v Parku legend na vedlejší tréninkové ploše. "Dojeli jsme pozdě, až v půl sedmé, tak bylo důležité, aby se kluci vyjezdili a měli nohy na sobotní utkání. Bylo to lepší, než kdybychom letěli dneska a pak seděli čtyři hodiny v autobuse. Všichni jsme to zvládli, máme to za sebou a teď abychom zvládli ten zápas," uvedl Pešánův asistent Martin Straka.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva Juuso Hietanen z Finska, brankář Harri Säteri, český reprezentant Milan Gulaš Michael Frolík.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

"Bylo to trošku hektické, ale jsme profesionálové. Nabrali jsme co nejvíce sil, co jsme mohli. Jsme tady trochu zvyklí s cestováním v Rusku, není to pro nás nic nového," doplnil útočník Tomáš Hyka. Dopravní zácpa tým nezdržela z letiště, ale trochu až při cestě na trénink. "Typická Moskva, navíc ještě v pátek," prohlásil Hyka.

"Něco přes hodinu jsme jeli na zimák. Řidič si prý nechal poradit, šoupnul to ještě do protisměru, takže nás stavěli policajti a tím se cesta ještě prodloužila," uvedl obránce Jakub Jeřábek s tím, že noční cestování šlo zvládnout.

"Příjemné to určitě nebylo, ale myslím, že se každý dostatečně vyspal a teď večer je dost času si odpočinout. Na hotelu si možná popovídáme a půjdeme spát," dodal Jeřábek.

Český tým opět pracoval na přesilovkách a zlepšení koncovky. "Snažili jsme se hodně zkoušet pět na čtyři, protože si myslím, že to byla největší potíž v tom utkání (s Finy) a myslím si, že nás to stálo vítězství. Měli jsme to v prodloužení rozhodnout, ale bohužel nám to nešlo. Byli jsme statičtí, pomalí a nebylo tam žádné zakončení," podotkl Straka.

"Včera jsme měli dostatek šancí, abychom dali víc gólů, ale bohužel nám to tam nespadlo. Snažíme se na tom dělat každý den a snad se to zlepší. Myslím si, že je to o tom, že všechno zpomalujeme, nejde to z první. Nemusí to být ani nějaká razance, ale musí to hned letět z hokejky, protože gólman pak nemá čas se dostat do postavení," řekl Straka.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva český reprezentant Michael Frolík, Markus Nurmi z FinskaFoto : Michal Kamaryt, ČTK

S Ruskem to bude podle něj jiné než s Finy. "Mají vytažené dva útočníky. Bude to velká změna. Bude tady plný stadion a diváci je budou hnát. Tempo bude daleko vyšší," uvedl Straka.

Hyka se na souboj s Rusy těší. "Je to určitě okořeněné tím, že hraju třetí sezonu v KHL. Kluky z týmu známe, určitě ta konfrontace bude zajímavá. Vždycky je skvělé si zahrát pro hráčům, s kterými nastupujeme celou sezonu," řekl útočník Čeljabinsku.

Chybět už bude centr David Krejčí, který podle dohody hrál jen v Praze. Ve druhém útoku jej nahradí Michael Špaček z Frölundy, který se kvůli startu v Lize mistrů k týmu připojil až ve středu. Ve čtvrté formaci místo Adama Musila bude Lukáš Jašek.